Repsol entrega el premio de cortometrajes de Cartagena Negra que abre la puerta a los Goya

MURCIA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El subdirector del complejo industrial de Repsol en Cartagena, Luis Roque, y el coordinador del concurso de Cortometrajes de Cartagena Negra, Cristóbal Terrer, han entregado este sábado el X Premio del certamen al director Guillermo de Oliveira, por su obra 'Cara de cona'. La convocatoria de este año ha tenido un significado especial, ya que el festival se ha incorporado, por primera vez, al grupo de certámenes calificadores de los Premios Goya.

Esta novedad, permite que la obra ganadora entre directamente en consideración para optar a una nominación de la Academia de Cine. Gracias a esta certificación, 'Cara de cona' se convierte en el primer cortometraje premiado en Cartagena Negra que inicia este recorrido hacia los principales galardones del cine español.

Durante el acto de entrega del reconocimiento, el subdirector del complejo industrial de Repsol en Cartagena, Luis Roque, ha destacado la consolidación de Cartagena Negra como una de las grandes citas culturales de la ciudad. "Este festival demuestra cada año que la cultura es capaz de generar encuentro, reflexión y proyección para nuestra ciudad. Desde Repsol nos sentimos orgullosos de apoyar iniciativas que contribuyen a enriquecer la vida cultural de Cartagena y a impulsar el talento creativo", ha señalado Roque.

En su intervención, el representante de Repsol, también ha reconocido la trayectoria de un certamen que, a lo largo de una década, ha convertido el cortometraje en una parte esencial de su programación y ha fortalecido los vínculos entre la literatura, el cine y la creación cultural contemporánea.

La película premiada, elegida por el jurado entre los más de 250 trabajos que se han presentado, es una comedia negra producida por Zapruder Pictures y distribuida por Madrid en Corto. Está protagonizada por Milo Taboada, Diego Anido, Nancho Novo y Cristina Andrade.