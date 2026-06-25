Rescatan inconsciente a un bañista de 83 años en una playa de Santiago de la Ribera (San Javier) - PROTECCIÓN CIVIL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

Servicios de emergencia han rescatado, atendido y trasladado al hospital a un varón de 83 años que se encontraba inconsciente en el agua en la playa del Castillico de Santiago de la Ribera (San Javier).

El 1-1-2 ha recibido, a las 11.50 horas, aviso del puesto de vigilancia del Plan Copla de esta playa indicando que un socorrista del Ayuntamiento de San Javier se había lanzado al agua a rescatar a un bañista que se encontraba inconsciente, según han informado desde el Centro de Coordinación de Emergencias.

Al lugar se han movilizado sanitarios del Servicio de Protección Civil, patrullas de la Policía Local y ambulancia con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

El paciente estaba en parada cardiorrespiratoria, por lo que, tras ser rescatado del agua, comenzaron a practicárle maniobras de reanimación hasta la llegada de los sanitarios del 061.

El hombre fue estabilizado y trasladado al hospital Los Arcos del Man Menor de San Javier.