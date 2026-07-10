La Reserva Marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas afronta el primer verano tras aprobarse su ampliación

Imagen del consejero, Joaquín Buendía, durante su visita a la reserva marina Cabo de Palos-Islas Hormigas. - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

La Reserva Marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas afronta su primer verano tras la ampliación del área protegida. Se ha incrementado el área de protección marina en 168 hectáreas de aguas interiores ubicadas entre el extremo suroccidental de la reserva y la línea de costa, dando como resultado una superficie total de 2.116 hectáreas protegidas, según informa la Comunidad.

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía ha subrayado este viernes la trascendencia de esta medida al afirmar "estamos ante un paso muy importante para la conservación de nuestro litoral, siendo este el primer verano en el que aplicamos una protección ampliada en uno de los espacios marítimos más valiosos de todo el Mediterráneo"

Según Buendía, el objetivo es "asegurar un equilibrio perfecto entre la preservación de los ecosistemas, el desarrollo del turismo sostenible y el respaldo definitivo a nuestros pescadores"

Esta ampliación se concreta en la creación de la denominada Célula C o Zona de Usos Regulados, un espacio que se suma a los perímetros tradicionales que protegen este entorno marítimo desde el año 1995.

Concretamente, esta nueva zona abarca las calas de levante y poniente, delimitando su extensión desde la playa de las Amoladeras hasta el propio puerto de Cabo de Palos.

Al respecto, el consejero ha explicado que "esta zona tiene una importancia estratégica fundamental para el alevinaje y la recuperación de especies, lo que permitirá una exportación natural de biomasa que repoblará los fondos adyacentes"

La ordenación de la Célula C establece directrices para compatibilizar la protección medioambiental con los usos tradicionales de la zona. Se permite la pesca marítima profesional únicamente en las modalidades de palangre de fondo gordo, trasmallo claro, moruna, así como con otras artes tradicionalmente utilizadas en la zona.

No se permite la pesca marítima de recreo desde embarcación como tampoco estará permitida la pesca marítima de recreo submarina, así como los concursos de pesca recreativa en cualquiera de sus modalidades.

Si estará autorizada la pesca desde la costa, que dentro de cuatro años pasará a ser bajo la modalidad de captura y suelta, siendo obligatorio para los pescadores recreativos aportar información detallada sobre sus capturas.

FONDEOS SOSTENIBLES

Para evitar la degradación de los ecosistemas por el arrastre de las anclas, el fondeo de embarcaciones en esta nueva zona de protección marina solo estará permitido en fondos arenosos, quedando terminantemente prohibido sobre las praderas de posidonia u otras fanerógamas marinas y sobre fondos rocosos.

"Queremos facilitar que los navegantes sigan disfrutando de nuestras aguas, pero siempre desde la máxima responsabilidad", ha señalado Joaquín Buendía.

Por ello, ha recordado que la zona dispone de puntos de amarre y fondeos sostenibles instalados específicamente para evitar el uso del ancla. Los usuarios deben gestionar obligatoriamente la reserva de estas boyas de forma telemática en la dirección habilitada a través de la sede electrónica de la Comunidad Autónoma.

Asimismo, la nueva regulación garantiza la plena compatibilidad de este espacio con el baño, los bautismos de buceo y las prácticas de formación de buceadores no certificados.