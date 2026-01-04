Restringen temporalmente el acceso de vehículos a motor en el barranco de Hondares por la reproducción del águila real

Archivo - Panorámica del barranco de Hondares en la sierra de Moratalla. - CARM - Archivo

MURCIA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Autónoma ha establecido de manera temporal la prohibición el tránsito de vehículos a motor en la Zona de Reserva del barranco de Hondares, en Moratalla, con el fin de evitar molestias que puedan repercutir en la reproducción de las especies rupícolas que habitan en este espacio natural, especialmente del águila real.

La medida, que estará en vigor hasta el próximo 15 de julio, se enmarca en las medidas preventivas para minimizar las molestias humanas durante el periodo reproductor de las aves más sensibles. La secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, subrayó que "este tipo de actuaciones de conservación está demostrando su efectividad en otros espacios naturales, al aumentar la población reproductiva de las especies protegidas en cuestión y apelar a la buena colaboración ciudadana".

La limitación afecta a un tramo clave del barranco de Hondares, un entorno especialmente sensible en el que se ha constatado, durante varios años, el fracaso reproductor de la pareja de águila real presente en la zona. Entre las causas más probables se encuentra el incremento de actividades en la naturaleza y la proximidad del tránsito rodado a las plataformas de nidificación.

El objetivo de la medida es reducir de forma significativa las molestias asociadas al paso de vehículos motorizados en un momento crítico del ciclo biológico de estas especies, favoreciendo así unas condiciones adecuadas para la cría y el desarrollo de los pollos.

Y es que, la Zona de Reserva 'Barranco de Hondares' se encuentra incluida en el Plan de Gestión Integral de los espacios protegidos Red Natura 2000 del Noroeste de la Región de Murcia, que establece directrices específicas para compatibilizar el uso público con la protección de los valores naturales, velando por reducir las molestias en las proximidades de lugares de nidificación, refugio o alimentación de rapaces durante sus periodos reproductores.

La restricción se aplica en los accesos al barranco a través de dos puntos de cierre previamente definidos, manteniéndose, en todo caso, las excepciones previstas para los propietarios de terrenos afectados por la medida, de modo que se garantice el acceso imprescindible a fincas sin menoscabo del objetivo ambiental.

Este tipo de actuaciones ya se han puesto en marcha en otros espacios naturales de la Región de Murcia para proteger especies especialmente sensibles a las molestias humanas, como Sierra Espuña en el caso del águila calzada, Calblanque para el búho real con especial control de la actividad de escalada, o enclaves como Monte Arabí y Cabo Tiñoso, donde también se aplican medidas de regulación y conservación.

"Dentro del marco de la Estrategia Europea de Biodiversidad, cuyo objetivo específico es incrementar la protección y la conservación de la naturaleza, la biodiversidad y las infraestructuras verdes, la Región de Murcia promueve actuaciones de conservación para mejorar el estado de las especies protegidas", concluyó María Cruz Ferreira.