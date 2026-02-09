Retiran más de 51 toneladas de vertidos incontrolados en la pedanía murciana de Baños y Mendigo

Un camión junto a uno de los vertederos ilegales en Baños y Mendigo - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia desarrolla desde hace 10 días una intervención en la pedanía de Baños y Mendigo para erradicar cuatro grandes focos de vertidos incontrolados en los que hasta la fecha se han retirado 51,6 toneladas de residuos, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Debido a la magnitud de los vertidos, el Consistorio prevé que los trabajos, centrados en la limpieza integral de caminos rurales y márgenes donde se acumulan escombros de obra, sacos de residuos y basura, se prolonguen durante al menos 15 días más.

La vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, ha supervisado este lunes la actuación, en la que se emplea maquinaria pesada, como camiones equipados con grúa y pulpo, junto con el presidente de la Junta Municipal de la pedanía, Javier Vera.

Pérez ha lamentado el uso de espacios naturales como vertederos ilegales y ha apelado a la responsabilidad ciudadana.

Para evitar que estas conductas se repitan y asegurar el mantenimiento de la limpieza una vez finalizada la actuación, el Ayuntamiento ha anunciado que reforzará la vigilancia de la zona mediante el uso de drones, una medida destinada a disuadir a los infractores e identificar a los vehículos implicados en vertidos ilegales.

Para reforzar este dispositivo, se está llevando a cabo la recogida de enseres, retirando muebles, colchones y otros objetos voluminosos abandonados junto a los residuos, con el objetivo de garantizar el saneamiento completo de la zona.

El Consistorio recuerda que la Ordenanza de Residuos contempla sanciones "muy severas" ante estos comportamientos incívicos. El abandono de escombros, sacos o muebles en la vía pública está prohibido y, en el caso de que los vertidos incluyan materiales peligrosos, las multas pueden alcanzar hasta los 600.000 euros.

Desde la Concejalía de Fomento y Patrimonio insisten en que los vecinos que necesiten deshacerse de escombros o fibrocemento deben contactar con gestores autorizados inscritos en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA) o consultar al Servicio Municipal de Limpieza Viaria.