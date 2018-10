Rubén Blades, Salvador Sobral, Morcheeba, Alba Molina y Daymé Arocena se suman a La Mar de Músicas 2018

Publicado 09/03/2018 11:21:35 CET

Los artistas de Guinea Ecuatorial Nélida Karr y Alex Ikot, ganadores del proyecto de cooperación Vis a Vis de Casa África, actuarán también

CARTAGENA (MURCIA), 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Nuevos nombres se suman a la programación de La Mar de Músicas 2018. El festival organizado por el Ayuntamiento de Cartagena ha dado a conocer que Rubén Bladés, Salvador Sobral, Morcheeba, la cubana Daymé Arocena y Alba Molina cantando por Lole y Manuel estarán en Cartagena en la 24 edición del festival.

Artistas que se unen a los ya adelantados hace unos días: Texas, Songhoy Blues, Cécile McLorin Salvant, Gregory Porter, La M.O.D.A., Fatoumata Diawara, The Human League, Moy Gomar, Kuve, Poolshake, Jamones con Tacones, Karmacadabra y Trending Tropics, la nueva formación de Visitante, Calle 13, junto al cantautor dominicano Vicente García.

El festival contará además con Nélida Kaar y Alex Ikot, los dos artistas ganadores de esta edición del Vis a Vis, proyecto de cooperación cultural organizado por Casa África, que este año se ha celebrado en Guinea Ecuatorial, y que año tras año acerca las músicas de un país africano a una decena de festivales españoles, según informaron fuentes de la organización del festival en un comunicado.

"Rubén Blades la figura de referencia de los ritmos latinos desde hace unos cuantos decenios, un nombre íntimamente ligado musicalmente a la salsa, será esta edición el encargado de inaugurar el festival, 20 de julio", según ha señalado el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena, David Martínez Noguera.

"Tanto como compositor como intérprete, el artista centroamericano ha sabido mantenerse en el olimpo del género", según el edil, quein ha señalado que el autor de 'Pedro Navaja', viene a La Mar de Músicas con la gira 'Caminando, adiós y gracias', que se anunció el año pasado como su adiós a los conciertos de salsa.

Un adiós que "se ha alargado unos meses tras verse comprometido con el público por haber sido premiado con el Grammy a Mejor Álbum Latino Tropical y dos Latin Grammy, como Mejor Álbum de Salsa y Mejor Álbum del Año por su Salsa Big Band", ha remarcado.

Según el cantautor panameño, el no responder a la coyuntura actual "resultaría en una oportunidad perdida" para la difusión y evolución de la salsa, "algo que podría incluso lucir irresponsable de nuestra parte, sobre todo para los que por décadas han apoyado el desarrollo de la salsa como ejemplo de arte urbano, reflejo de sus existencias, experiencias y aspiraciones".

Acoge La Mar de Músicas a Rubén Blades para que se despida de su público tras cinco décadas de trayectoria, acompañado por Roberto Delgado & Orquesta, la banda panameña que le acompaña desde hace ocho años.

Con Cuba cada vez más conectada al resto del mundo, el orgullo musical cubano, del que han podido presumir a lo largo de toda su historia, sigue estando muy vivo. Surgida de ese linaje, Daymé Arocena encarna el rico y diverso mundo musical de su tierra, mirando también hacia afuera, hacia el mundo por el que lleva dos años girando. Su mentor Gilles Peterson, el gurú británico de las músicas del mundo, es el productor también del disco que la trae a La Mar de Músicas 'Cubafonía' en la jornada inaugural de La Mar de Músicas.

Un día después, el sábado 21 de julio, el festival contará con Morcheeba. "No hay sesión chill out donde no suene una de sus canciones", según la organización del festival, que señala que "pocos grupos como el grupo británico han brillado tanto desde mediados de los años noventa, cuando surgieron, en la escena del trip hop".

"Unieron como pocos la música electrónica con funk, soul y jazz", destaca, para recordar que, tras algunas rupturas y reencuentros entre los hermanos Godfrey y Skye Edwards "vienen a La Mar de Músicas a presentar 'Blaze away' su último disco que publicarán en unos días".

Alba Molina llevaba quince años sin grabar un disco hasta que en 2017 quiso rendirle homenaje a sus padres en Alba Molina canta a Lole y Manuel. Cuarenta años después de que sus padres revolucionaran el mundo del flamenco con discos como Nuevo Día, su hija viene a La Mar de Músicas acompañada a la guitarra por Joselito Acedo el martes 24 de julio. Además, la homenajeada Lole Montoya participará en el concierto.

Eurovisión permitió descubrir la enorme sensibilidad artística de Salvador Sobral, el joven cantante portugués que desde sus inicios se ha dedicado al jazz, pero que cautivó al público con su inusual canción Amar pelos dois, escrita por su hermana Luísa, cantante que acumula una acreditada carrera jazzística y que ha demostrado en dos ocasiones en el Cartagena Jazz Festival.

Tras haberse recuperado de una intervención de corazón a la que ha sido sometido recientemente, Salvador ha vuelto a los escenarios y estará en La Mar de Músicas el jueves 26 de julio, presentando "Excuse Me", un disco de versiones en inglés de estándars americanos contemporáneos con influencias de bossa nova, músicas populares latinoamericanas y del trompetista Chet Baker, del cual es admirador.

Los músicos ecuatoguineanos Nélida Karr y Alex Ikot, con sus respectivas bandas, estarán en La Mar de Músicas tras hacerse ganadores de la novena edición del Vis a Vis, un proyecto de cooperación cultural de Casa África que cada año acerca a algunos programadores españoles a conocer la escena musical de un país africano, este año Guinea Ecuatorial.

La apuesta de Nélida Karr, una joven ecuatoguineana de 27 años, considerada hoy en día uno de los grandes talentos emergentes de África, y la del consagrado baterista Álex Ikot, dio sus primeros pasos al lado del mítico Tony Allen y ha formado parte de las bandas de Manu Dibango o Youssou N'Dour, han sido las ganadoras de este proyecto, y pasarán en julio por distintos festivales españoles, entre ellos La Mar de Músicas.