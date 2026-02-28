Rubira se reúne con responsables de ANICE para reforzar la colaboración con el sector ganadero-cárnico

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, mantuvo un encuentro de trabajo con el director general de la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE), Giuseppe Aloisio - CARM

MURCIA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, mantuvo un encuentro de trabajo con el director general de la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE), Giuseppe Aloisio, para abordar los principales retos y oportunidades del sector ganadero-cárnico.

Durante la reunión, se analizaron cuestiones relacionadas con la sostenibilidad, la competitividad y la internacionalización del sector, así como la apertura y consolidación de mercados exteriores estratégicos. Asimismo, se abordó la importancia de la bioseguridad. Al respecto, se destacaron las medidas de bioseguridad instaladas en las granjas porcinas de la Región de Murcia por el sector ganadero.

La consejera destacó "el peso estratégico de la industria cárnica en la economía agroalimentaria de la Región de Murcia" y subrayó "la importancia de mantener una colaboración permanente con las organizaciones representativas para seguir fortaleciendo la cadena ganadero-cárnica".

ANICE agrupa a más de 600 empresas de toda España y representa entre el 60 y el 65 por ciento de la producción nacional, porcentaje que supera el 90 por ciento en el caso del porcino ibérico. La facturación agregada de sus empresas asociadas alcanza los 24.000 millones de euros, lo que equivale al 75 por ciento del conjunto del sector cárnico español.

La Asociación participa activamente en las interprofesionales Interporc, ASICI e Interovic, y forma parte de la Oficina de Exportación de la Carne de España (OECE), de Confecarne y de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas.