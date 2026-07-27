Ruiz Jódar (PPRM): "Ningún paciente se ha visto afectado por implantes fuera de fecha"

Archivo - Ruiz Jódar (PP): "La izquierda vuelve a hacer una utilización carroñera de una catástrofe para sacar rédito político" - PP - Archivo

MURCIA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del Partido Popular Mª. Carmen Ruiz Jódar ha destacado, en respuesta a los socialistas de la Región, que "la sucia campaña de intoxicación y mentiras del PSOE se desinfla al acreditar los informes médicos que ningún paciente se ha visto afectado por implantes fuera de fecha".

Ruiz Jódar ha asegurado que el Gobierno reginal ha informado "con total transparencia" mientras que "los socialistas despliegan cortinas de humo para tapar la infinita corrupción de Sánchez haciendo política de forma inmoral con la salud de los ciudadanos", según ha informado el PPRM.

La diputada 'popular' ha hecho referencia a informes médicos que, según ha sostenido, "han confirmado, tras la segunda revisión, que ningún paciente presenta complicaciones clínicas por implantes fuera de fecha, son las conclusiones de un exhaustivo análisis realizado por el Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, en 375 pacientes intervenidos por el médico implicado en los supuestos hechos, y un total de 487 intervenciones para verificar si se ha implantado material que no fuese adecuado", ha explicado.

A su vez, ha añadido que el Ejecutivo regional llegará "hasta el final" para restituir la cuantía económica del fraude, porque "una vez que se descartan consecuencias sobre la salud de las personas, tal y como verifican las investigaciones sanitarias internas, se confirma que estamos ante un presunto fraude económico que tiene como principal perjudicado al Servicio Murciano de Salud", ha apuntado Ruiz Jódar.

Ruiz Jódar ha concluido resaltando que "se van a seguir reforzando los controles tanto desde un punto de vista económico como asistencial, con la puesta en marcha del Registro Regional de Prótesis Implantables como elemento fundamental en la trazabilidad, así como con una unidad específica dentro de la Inspección Sanitaria".