Ruiz Jódar: "El PSOE más incompetente de la historia pretende dar lecciones a arquitectos e ingenieros"

PPRM: "La incompetencia y el sectarismo de la ministra de Sanidad provocarán que las listas de espera se disparen"

MURCIA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del Partido Popular, María del Carmen Ruiz Jódar, ha denunciado, en respuesta a los socialistas de la Región, que "el PSOE más incompetente de la historia, el que con su negligencia pone en peligro la seguridad de los ciudadanos, pretende dar lecciones a arquitectos e ingenieros sobre cómo reparar la fachada del Hospital de Santa Lucía".

"Las obras, que comenzarán el próximo mes, se basarán en las conclusiones de la Comisión Técnica que se conformó tras el incendio, constituida por técnicos y expertos en la materia", ha apuntado Ruiz Jódar. "Sin embargo, los socialistas, que estropean todo lo que tocan, nos quieren hacer creer que saben mejor qué hacer", ha señalado.

La diputada del PP ha recordado además que en el Hospital de Santa Lucía de Cartagena "han comenzado ya las actuaciones destinadas a mejorar la seguridad y garantizar el uso adecuado de la terraza exterior del centro". En este sentido, ha reseñado que "se instalará un sistema de videovigilancia y se acotarán diferentes espacios al aire libre a través de vallado perimetral".

"El verdadero riesgo que sufren los ciudadanos es el desgobierno de Pedro Sánchez y el PSOE, dispuesto a mentir, manipular y engañar a la gente con cualquier asunto", ha incidido. "Por suerte, los ciudadanos ya los tienen calados y su tiempo se agota", ha concluido.