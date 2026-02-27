Salud destapa un supuesto fraude económico por la compra fraudulenta de 'stents'

MURCIA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud ha descubierto un supuesto "fraude" económico, que detectó en el marco de una auditoría, a raíz de que se descubriera en noviembre de 2024 la presunta compra fraudulenta de dispositivos para la embolización como método terapéutico, los denominados 'stents'. Estarían implicados un facultativo, un funcionario de la Unidad de Aprovisionamiento Integral (central de compras del SMS) y un representante de una empresa distribuidora de material sanitario.

En aquel momento se apartó de sus funciones a tres funcionarios, según han informado a Europa Press fuentes de la Consejería.

La investigación judicial y policial se encuentra abierta. Por parte de la Policía Nacional, se ha hecho cargo de la misma la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), según fuentes de la Policía Nacional consultadas por Europa Press.

La auditoría encargada al Servicio de Inspección de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios respecto a la central de compras del Servicio Murciano de Salud ha destapado también otras supuestas prácticas "ilícitas" desde el punto de vista económico en la adquisición de prótesis cardiovasculares.

Desde la Consejería aseguran que se está colaborando con la Policía, dado que "hay una investigación judicial en marcha en la que supuestamente están implicados un facultativo, un funcionario de la Unidad de Aprovisionamiento Integral (central de compras del SMS), y un representante de una empresa distribuidora de material sanitario".

Salud ha dejado claro que el hecho de que "se hayan destapado estas presuntas prácticas económicas fraudulentas significa que los controles de la Administración funcionan".

Asimismo, ha destacado que la colaboración y la implicación de la Consejería de Salud "es absoluta para esclarecer los hechos". "La Administración es la principal perjudicada y llegaremos hasta el final para que se reparen los daños económicos originados", concluyen la Consejería.