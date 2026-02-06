Salud señala al Gobierno como "responsable del conflicto por el Estatuto Marco que provoca otra huelga de médicos"

MURCIA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha afirmado este viernes que "es el Gobierno de España y, en concreto, la ministra de Sanidad, Mónica García, la responsable del conflicto que se ha generado en torno al Estatuto Marco y que ha provocado otra huelga de médicos convocada para este mes", según ha indicado el consejero de Salud, Juan José Pedreño.

"Sorprende, sin embargo, que desde algunos sectores, conocedores de este asunto, se quiera ahora involucrar a las comunidades autónomas, cuando esta es una cuestión que ha de resolver el Gobierno de España con memorias técnicas, financiación y algo tan importante como es escuchar a los profesionales médicos", ha apuntado el consejero, según informaron fuentes del Ejecutivo regional en una nota de prensa.

Según Pedreño, el Ministerio "ha generado este problema" y apunta que será el que tenga que solucionar "el mayor conflicto sanitario de los últimos años con este texto, ninguneando a los médicos, porque los han dejado al margen de las negociaciones, prometiendo mejoras económicas a los profesionales, sin dotación financiera y presupuestaria, y pretende trasladar el problema a las comunidades autónomas".

Al respecto, el consejero ha asegurado que las comunidades autónomas, y en concreto la Región de Murcia, "trabajan junto a los colectivos sanitarios para compensar las situaciones que genera la escasez de médicos y la falta de financiación, que son única responsabilidad de un Gobierno ineficaz y mentiroso". "Sería justo que se establezca un Estatuto Marco para que los profesionales de todas las comunidades tengan las mismas condiciones de trabajo", ha manifestado Pedreño.

"Esa falta de criterio y de responsabilidad de la ministra la pagamos todos los ciudadanos con una cuarta movilización desde junio de 2025, otra huelga de médicos, por lo que su deber es retomar el diálogo con los profesionales y establecer unas condiciones actualizadas a sus necesidades", ha pedido el consejero.

Asimismo, ha reclamado que, "al mismo tiempo, la ministra tiene que ponerse a trabajar para ofrecer una solución a la falta de facultativos especialistas, como venimos reclamando hace años, para poder dar respuesta a los nuevos criterios del Estatuto". "Nos hemos dirigido en varias ocasiones a la ministra para que asuma su responsabilidad y resuelva este conflicto, pero su hábitat natural es el caos y su modo de proceder es lanzar cortinas de humo para intentar confundir a la opinión pública", ha añadido el consejero.

El Gobierno regional "está a favor de todas las mejoras en las condiciones laborales de todos los profesionales sanitarios sin excepciones, por eso rechazamos de forma frontal el uso del Estatuto Marco como instrumento de confrontación entre categorías profesionales o entre administraciones", ha explicado.

Por último, el consejero ha señalado que "no resulta aceptable haber avanzado de forma unilateral, haber alcanzado preacuerdos parciales, haber excluido de la negociación a un colectivo tan relevante como el médico y pretender ahora trasladar a las comunidades autónomas la responsabilidad de una situación caracterizada por la falta de rigor, la ausencia de informes y un evidente clima de enfrentamiento".