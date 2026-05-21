Samuel Baixauli asume el Rectorado de la UMU con el reto de construir "una universidad de cuarta generación"

El rector de la UMU, Samuel Baixauli, con el bastón de mando - UMU

MURCIA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Murcia (UMU) ha iniciado este jueves, 21 de mayo, una nueva etapa institucional con la toma de posesión del catedrático Samuel Baixauli como rector, en un acto celebrado en el salón de actos de la Facultad de Economía y Empresa y presidido por el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras.

La ceremonia ha reunido a representantes de la vida política, económica y social de la Región, además de a una amplia representación de la comunidad universitaria, que presenciaron el acto simbólico de la entrega de los atributos del Rectorado a Baixauli - bastón de mando, birrete negro, medalla y guantes - de manos del rector saliente, José Luján, quien ha pronunciado emocionado su último discurso como máximo responsable de la institución.

Baixauli ha asumido el cargo con una intervención centrada en la defensa de la universidad pública, la modernización de la institución y su transformación en "una universidad de cuarta generación", un modelo que, ha explicado, debe situar a la UMU como actor activo del desarrollo social y la innovación.

"El modelo de universidad al que tenemos que llegar es el que contribuye activamente a la orquestación de los ecosistemas regionales de innovación y al abordaje de los desafíos regionales", ha afirmado el nuevo rector, quien ha defendido una institución más conectada con la sociedad, las empresas y las administraciones públicas.

UNA UNIVERSIDAD COMO CAPITAL SOCIAL Y "AL SERVICIO DEL BIEN COMÚN"

Durante su intervención, Baixauli ha reivindicado el papel estratégico de las universidades públicas para el desarrollo social y "el servicio del bien común".

Por ello, uno de los ejes del proyecto presentado por el nuevo equipo rectoral pasa por consolidar a la Universidad de Murcia como "capital social" de la Región y convertirla en un motor estratégico para su competitividad y desarrollo.

Para lograrlo, el nuevo rector ha insistido en la necesidad de "fortalecer el contrato social" entre universidad y sociedad, entendido como el compromiso mutuo que sostiene la financiación pública, la generación de conocimiento y la formación de ciudadanos críticos y profesionales cualificados.

"Si crees que la educación es cara, prueba con la ignorancia", ha señalado Baixauli, citando al exrector de Harvard Derek Bok, para advertir de que una financiación insuficiente "compromete la función de la universidad pública y debilita la innovación, el desarrollo económico y la calidad democrática".

MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Baixauli se ha comprometido ante la comunidad universitaria a impulsar una profunda revisión de la gestión universitaria.

Entre las principales líneas de actuación avanzadas por el rector figuran la simplificación de procedimientos administrativos, la revisión de los modelos de gobernanza, el refuerzo de la proyección internacional de la UMU y la adaptación de la institución a los retos derivados de la inteligencia artificial y la transformación tecnológica.

Asimismo, ha defendido una gestión "colaborativa y participativa", basada en la escucha y la integración de toda la comunidad universitaria, y ha anunciado medidas dirigidas a reforzar la motivación del personal, impulsar la interdisciplinariedad y revisar la oferta académica para responder mejor a las demandas sociales.

Junto a Baixauli también han tomado posesión los miembros de su equipo, que está conformado por: Eloy Villegas como secretario general; Victoria Chezner, vicerrectora de Cultura y Bienestar; Cristina Cuello, vicerrectora de Estudiantes; Ángela Almela, vicerrectora de Estudios; María del Mar Sánchez, vicerrectora de Formación Continua, Empleabilidad e Innovación; Lola Ortiz, vicerrectora de Gestión Normativa y Simplificación Administrativa; Gabriel Lozano, vicerrector de Infraestructura y Sostenibilidad; Flor Mena, vicerrectora de Internacionalización; Christian de la Fe, vicerrector de Investigación y Transferencia; y Ernesto de la Cruz como vicerrector de Profesorado.

En los próximos días tomarán posesión la gerente, María José Andreo; y el vicerrector de Comunicación y Divulgación Científica, Pedro Hellín.

HOMENAJE AL RECTOR BALLESTA Y RECUERDO A MARÍA ELENA GADEA

El discurso del nuevo rector ha tenido también un marcado tono institucional y emotivo. Baixauli ha comenzado su intervención recordando a la profesora María Elena Gadea Montesinos, recientemente fallecida, de quien ha destacado su compromiso "con una universidad más justa y más humana".

Igualmente, ha rendido homenaje al exrector José Ballesta, fallecido recientemente y a quien ha atribuido una etapa decisiva de modernización de la Universidad de Murcia.

En este contexto, ha anunciado su intención de proponer que el edificio ESIUM, nueva sede del gobierno universitario, pase a denominarse 'Rector Ballesta'.

RECONOCIMIENTO AL EQUIPO SALIENTE

El nuevo rector ha tenido también palabras de agradecimiento para el rector saliente, José Luján, y para quienes formaron parte de su equipo de gobierno durante los últimos años, destacando su contribución al fortalecimiento institucional y a la proyección de la universidad.

Por su parte, Luján, ha deseado durante su intervención "el mayor de los éxitos" al nuevo equipo rectoral, subrayando que sus logros redundarán "en el bien de la universidad" y también en el bien de la Región de Murcia.

Luján ha instado además a la comunidad universitaria a respaldar la nueva etapa institucional con "lealtad y colaboración", y reclamó comprensión hacia las decisiones que deberá afrontar el nuevo rector.

"Que nunca olvide la comunidad universitaria que sus decisiones, incluso aquellas que más puedan cuestionarse, siempre están guiadas por su firme voluntad de hacer mejor a nuestra universidad", ha señalado en su discurso de despedida.

Baixauli ha querido situar esta nueva etapa en continuidad con el trabajo desarrollado por los rectores que le precedieron y reivindicó el carácter colectivo del proyecto universitario.

"Escuchar, integrar, reconocer y confiar no son opciones estratégicas; son las condiciones para avanzar", ha concluido el nuevo rector en el cierre de un discurso en el que apeló a construir una universidad "inteligente, innovadora y comprometida con su tiempo".