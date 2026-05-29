Sara Rubira se despide de su Consejería "con el orgullo de haber trabajado cada día por esta Región"

Archivo - La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, durante una visita a una finca - GOBIERNO DE MURCIA - Archivo

MURCIA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La aún consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, se ha despedido de su cargo con un mensaje a través de sus redes sociales.

"Hoy cierro una etapa de enorme responsabilidad con el orgullo de haber trabajado cada día por esta Región", ha señalado.

Rubira ha agradecido al presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, "su confianza, respaldo y apoyo durante este camino", del que, ha dicho, "ha sido un honor formar parte".

Pese a su relevo, anunciado este pasado jueves por López Miras, ha asegurado que seguirá "sumando y apoyando este proyecto".

Rubira será sustituida por Joaquín Buendía, hasta ahora gerente de Aguas Residuales de la Región de Murcia (ESAMUR), tras haber dejado la Alcadía de Alcantarilla en abril de 2025. Este, fue uno de los cambios anunciados por el presidente de la comunidad como parte de la remodelación de su Gobierno de cara a la recta final de la legislatura, y que también incluyó la salida de Juan José Pedreño de la Consejería de Salud, y el cambio de portavoz, puesto que ahora ocupará la consejera Marisa López.