Seis décadas de Silvio Rodríguez 'a golpe de himno' en la plaza de toros de Murcia

MURCIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Es imposible quedarse con unas pocas canciones de Silvio Rodríguez (Cuba, 1946) después de 59 años sobre los escenarios y 21 discos de estudio, el último en 2024 ('Quería saber') y el siguiente, según anunció el propio cantante, en camino. El concierto de Murcia, dentro de su tour por España de 2026, es buen ejemplo de ello: por que, a pesar de cantar algunos de sus grandes himnos, el público se quedó con ganas de más.

Alexis Díaz-Pìmienta, escritor, repentista y maestro de décimas, fue el encargado de abrir la noche junto a su hijo Alex, mientras el coso de La Condomina se iba llenando a la espera de que el reloj diera las 20.30 horas. Unos minutos después aparecía entre aplausos el cantante cubano junto a un elenco de músicos entre los que se encontraba su mujer Niurka (flauta y clarinete) y su hija Malva (coros, teclados). También Jorge Aragón (piano), Rachid López (guitarra), Maykel Elizarde (tres), Jorge Reyes (contrabajo), Emilio Vega (vibráfono) y Oliver Valdés (batería/percusión).

La emoción estaba muy contenida en esas primeras canciones (Viene la cosa, Sueño con serpientes, Nuestro después, En mi calle, Me acosa el Carapálida, Más porvenir o ¿A dónde van?) pero con 'La belleza', canción de Luis Eduardo Aute, se encaró una parte central llena de himnos, de reivindicaciones y de poesía. Temas como Eva, Quien fuera, Escaramujo, Pequeña serenata diurna o Canción del Elegido pusieron al público en pié en varias ocasiones.

Silvio recitó dos poemas durante su concierto. El primero 'Maestros ambulantes' del escritor José Martí, para reivindicar la importancia de la educación y la cultura para poder ser libres; y el otro de Luis Rogelio Nogueras (1944-1985), poeta cubano que falleció con apenas 40 años. El cantante leyó 'Halt!', escrito por Nogueras tras visitar el campo de concentración de Auschwitz, con su pañuelo palestino, en el que fue uno de los momentos más emocionantes de la noche, ya que el poema dio paso a otra de sus icónicas canciones 'La era está pariendo un corazón'.

Tras los versos del poema de Nogueras, con ese final "no acierto a comprender/ cómo olvidaron tan pronto/ el vaho del infierno", el cantante cubano encaró esta última parte del concierto con una selección que bien podría ser una llamada a la esperanza: 'El necio' dio paso a 'Venga la esperanza', 'Ojalá' o 'Unicornio Azul'. Y cuando parecía que el concierto había terminado, Silvio volvió a aparecer para despedirse de Murcia con 'Te molesta mi amor'.