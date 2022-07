El senegalés Youssou N'Dour recibe este lunes el premio 'La Mar de Músicas 2022'

MURCIA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La superestrella de la música africana, el senegalés Youssou N'Dour es el premio La Mar de Músicas 2022. El Ayuntamiento de Cartagena concederá el galardón de su festival este lunes, a una de las personas más influyentes del mundo, un icono popular por su compromiso en asuntos sociales y culturales, capaz de aunar tradición y modernidad en su música, y luchador incansable combatiendo los prejuicios sobre el continente africano.

Acompañado por la Super Etoile de Dakar, el músico que más ha ayudado al desarrollo del mbalax, la música popular de Senegal, ofrecerá ese mismo día un concierto conmemorativo en el festival, en el que ya ha actuado en seis ocasiones.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, anunciaba en mayo que La Mar de Músicas otorga este galardón a Youssou N'Dour "por su inigualable y conmovedora voz, tan moderna como arraigada en la tradición griot. El niño de origen humilde, convertido en el Príncipe de su ciudad, Dakar, popularizó en los clubes senegaleses primero y del mundo entero después, el ritmo tradicional del sabar, convirtiéndose en el apoyo fundamental de los artistas locales emergentes, con su sello discográfico o con su labor gubernamental como Ministro de Cultura y Turismo. Ahora como Ministro Consejero del Presidente y magnate de prensa y televisión, sigue siendo el gran embajador del continente africano".

"Ha sido el único cantante capaz de sostener una carrera tan exitosa en el extranjero durante tanto tiempo, como con tanto impacto en la identidad local; nunca ha dejado de vivir en Dakar. Trabaja con sus viejos compañeros musicales: la banda Súper Etoile, fundada hace cuatro décadas. Sigue siendo el músico más exitoso de Senegal, valorando sus diferencias identitarias frente a la expansión globalizadora, manteniendo la voz más sublime del continente", ha añadido.

El premio 'La Mar de Músicas' que este año recibirá ya ha sido recogido en otras ediciones por Salif Keita, Totó la Momposina, Oumou Sangaré, Susana Baca, Cheick Lô, Pablo Milanés, Omara Portuondo, Gino Paoli y Jorge Drexler. Youssou N'Dour fue anunciado ya en 2020 como premio de La Mar de Músicas, pero la suspensión del festival por la pandemia obligó a aplazar este premio, que será entregado en la edición número 27 del festival.

En cada oportunidad en la que se ha presentado en La Mar de Músicas, ya van seis, Youssou N'dour acompañado con sus fieles escuderos de la Super Etoile de Dakar, ha enloquecido a sus compatriotas y asombrado a quienes escuchaban por primera vez en directo esa voz escalofriante, 'de plata líquida' como la definió Peter Gabriel. El principito de la medina -así se le conocía en Dakar cuando empezó a cantar con 12 años- se ha convertido en uno de los personajes más populares y queridos de África.

La revista Time le eligió entre las 100 personalidades más influyentes. Un ejemplo para todos esos jóvenes senegaleses que sueñan con escapar de su a veces triste realidad arriesgando la vida en una patera. Fue uno de los primeros músicos africanos que decidió invertir sus ganancias en su país con el fin de crear empleo.

Ahora tiene en Dakar una radio (Futurs Médias), un estudio de grabación (Xippi), una compañía de discos (Jololi), un club nocturno (Thiossane), un periódico (L'Observateur) y una red de acceso a Internet para los menos pudientes (Joko). Casi doscientas personas trabajan para él. Una parte de sus beneficios van a la Fundación Youssou N'Dour, que lucha contra la malaria y trabaja con fundaciones como la de los Gates.

Aunque ha colaborado con Peter Gabriel, Sting, Tracy Chapman, Paul Simon o Wycleaf Jean, para muchos será siempre quien cantaba a dúo con Neneh Cherry 'Seven Seconds' a mediados de los noventa. Asistió con Bono a una reunión del G-8, y se siente embajador de esa África emprendedora que no se muestra, o no suficientemente, en los medios de comunicación de Occidente.

Embajador de Buena Voluntad de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), ha sido también ministro de Cultura y Turismo de Senegal. En 2013 fue galardonado con el premio Polar, el equivalente al Nobel de la música. El año pasado publicó su último disco 'Mbalax': un nuevo álbum en el que N'Dour rinde homenaje a su pasado, reflexiona sobre el presente y mira al futuro con exuberantes canciones.

La jornada de este lunes 18 de julio se completa con los conciertos de Eliades Ochoa en el Patio del Antiguo CIM, el dominicano Alex Ferreira en la plaza del Ayuntamiento y los cartageneros Adiós Noviembre, en el Real Club de Regatas.