El SMS ha realizado hasta noviembre casi 1.000 intervenciones más que en 2024

El SMS realizó en 2025 casi mil cirugías más que el año anterior.

El Gobierno regional destina una partida específica de 31,5 millones de euros para agilizar cirugías, consultas y pruebas diagnósticas MURCIA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los facultativos del Servicio Murciano de Salud (SMS) realizaron 106.692 intervenciones quirúrgicas entre enero y noviembre del pasado año, 927 más que en el mismo periodo de 2024, lo que supone un aumento del uno por ciento de la actividad.

El SMS mantiene la evolución positiva de la actividad quirúrgica desarrollada por sus profesionales, en el marco de las estrategias de mejora continua de la optimización y eficiencia de los recursos existentes impulsada en los últimos años.

El número de Consultas Externas con el facultativo especialista en los nueve hospitales púbicos de la Región también superó las cifras de 2024. Entre primeras consultas y sucesivas, el SMS llevó a cabo el año hasta noviembre más de 2,2 millones de citas presenciales, un 0,77 por ciento más que en el mismo periodo de 2024, lo que se traduce en 17.426 consultas más. Respecto al número de pruebas diagnósticas en los hospitales del SMS se realizaron 63.212 más que en 2024, hasta superar 1.6 millones.

En jornada ordinaria el incremento es del 3,5 por ciento, lo que supone 53.457 pruebas diagnósticas más, y en jornada extraordinaria el aumento es del 10 por ciento, con 9.755 pruebas realizadas más hasta noviembre en relación al mismo periodo de 2024.

Y es que, el Gobierno regional destina una partida específica de 31,5 millones de euros, para agilizar cirugías, consultas y pruebas diagnósticas y seguir reduciendo las listas de espera. En este sentido, la gerente del SMS, Isabel Ayala señaló que "seguiremos poniendo todos los recursos disponibles para seguir esta tendencia descendente en las demoras del Servicio Murciano de Salud".

Ayala destaca que la Región de Murcia continúa por debajo de la media nacional en tiempo medio de espera tanto para intervenciones quirúrgicas como para ser atendido en Consultas Externas según los datos referidos a julio de 2025.

La lista de espera de cirugía de la Región está 22 días por debajo de la media nacional y también la de consultas externas, según los últimos datos disponibles publicados por el Ministerio de Sanidad. A día de hoy se espera 22 días menos para ser intervenido y 14 días menos para acudir a una consulta externa en el SMS que en el Sistema Nacional de Salud.

ESFUERZO INVERSOR

Entre otras actuaciones, durante 2025 se han acometido obras de mejora en el hospital Virgen de Castillo -de referencia para Jumilla y Yecla- para que cuente con siete nuevas consultas para especialidades, además de ubicar la nueva Unidad de Rehabilitación Cardiometabólica y ampliar el espacio del Hospital del Día.

Asimismo, a la planta de Maternidad y Ginecología del hospital de Lorca se destinaron 200.000 euros para mejorar la climatización y renovar las habitaciones de Maternidad y Aislamiento.

El Servicio Murciano de Salud invirtió además 1.425.000 euros de fondos propios de la Comunidad en renovar y adquirir nuevos equipos de endoscopia digestiva, colonoscopia y gastroscopia del hospital Rafael Méndez de Lorca. En total, el hospital de referencia del Área III de Salud, cuenta con 29 equipos, nueve más, entre los que se encuentran dos ecogastroscopios.

Por otro lado, el Hospital General Universitario Santa María del Rosell consolidó su papel clave en la atención sanitaria del Área de Salud II- Cartagena al alcanzar las 187 camas instaladas, lo que lo sitúa como el sexto hospital más grande en capacidad del Servicio Murciano de Salud.

También se han ampliado las instalaciones del Hospital Comarcal del Noroeste destinadas a las Consultas Externas de Neumología y Alergología, así como la zona del Hospital de Día. Y la Comunidad está invirtiendo 4,5 millones de euros de fondos propios en la ampliación de este centro sanitario en Caravaca de la Cruz, lo que incluye la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

En el hospital Reina Sofía de Murcia, por su parte, se han destinado cerca de un millón de euros a la creación de la Unidad de Investigación Clínica y más de 2,6 millones al sistema de generación distribuida de frío.

Otra prioridad es la salud mental. La apertura de la planta de enfermos agudos de la Unidad de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Morales Meseguer y de la planta de Salud Mental de Infancia y Adolescencia del Hospital Virgen de La Arrixaca ha supuesto una inversión de más de 1,3 millones de euros, además de incorporar 22 profesionales más y duplicar el número de camas hasta llegar a las 36 en total.