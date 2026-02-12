Sorprendido en una cafetería de Torre Pacheco (Murcia) un joven con 62 gramos de cocaína

1051358.1.260.149.20260212133403 Varon detenido - GUARDIA CIVIL

TORRE PACHECO (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a un joven tras sorprenderlo con una gran cantidad de cocaína en el interior de una cafetería de Torre Pacheco (Murcia), según informaron fuentes de la Benemérito en un comunicado.

Los hechos tuvieron lugar el pasado fin de semana, cuando efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Benemérita estaba realizando inspecciones aleatorias en locales de ocio del municipio.

En una de estas inspecciones, al acceder al local, los guardias civiles detectaron que uno de los clientes arrojó de forma disimulada al suelo un envoltorio de plástico y lo separó de sus inmediaciones.

Los especialistas en Prevención de Seguridad Ciudadana, al percatarse de este extraño movimiento, identificaron al joven y comprobaron el contenido de la bolsa de plástico.

En el interior había una sustancia blanca que, según pruebas posteriores, era cocaína con un peso total de 62 gramos.

La Guardia Civil finalizó la actuación con la detención del joven, al que se le ha instruido diligencias como presunto autor de delito contra la salud pública, por tráfico de drogas.