STERM Intersindical denuncia temperaturas de hasta 33,9º en aulas de centros educativos públicos de la Región

Archivo - Imagen de un aula con alumnos - ISTOCK - Archivo

MURCIA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato STERM Intersindical ha desarrollado una campaña de medición de temperaturas mediante la instalación de termómetros en aulas de una veintena de centros educativos públicos distribuidos por distintas comarcas de la Región.

El último día lectivo del curso 2025-2026, los datos recogidos por el sindicato reflejaron que miles de alumnos afrontaron jornadas escolares "con temperaturas muy por encima de las condiciones recomendables para el aprendizaje y el bienestar", según han informado desde STERM.

Por otra parte, han denunciado que "el curso termina sin que existan expectativas de que, a la vuelta de las vacaciones de verano, esta situación haya sido corregida mediante actuaciones estructurales por parte de la Administración educativa".

El análisis se realizó sobre las mediciones registradas entre las 8.00 y las 14.59 horas, coincidiendo con el horario lectivo habitual. Los resultados mostraron que en numerosos centros educativos de la Región las temperaturas superan de forma reiterada los 27º, umbral a partir del cual se deterioran las condiciones de confort térmico, y alcanzan con frecuencia valores superiores a los 30 oC.

Entre los centros analizados destacan el IES Santalucía (Cartagena): 33,9 ºC, la temperatura más alta registrada en toda la campaña; IES Ruiz de Alda (San Javier): 32,7 ºC; CEIP Urci (Águilas): 32,8 ºC; IES Vega del Argos (Cehegín): 32,3 ºC; CEIP Don José Marín Fatego (Cieza): 32,1 ºC; CEIP El Mirador (San Javier): 31,8 ºC; CEIP San Cristóbal (Lorca): 31,7 ºC; CEIP Juan González (Lorca): 31,4 ºC; IES Menárguez Costa (Los Alcázares): 31,2 ºC; IES Carthago Spartaria (La Palma): 31,0 ºC.

El sindicato ha subrayado que los datos obtenidos "evidencian que el problema afecta tanto a centros de la costa como del interior, y que se reproduce en municipios y comarcas con características muy diferentes, desde Cartagena, La Unión y Los Alcázares hasta Águilas, Totana, Cehegín o Cieza".

En varios centros, las temperaturas superaron los 27º durante la totalidad de los días analizados, como ocurrió en el CEIP El Mirador (26 de 26 días), el CEIP Urci (31 de 31 días), el CEIP San Cristóbal (13 de 13 días), el CEIP Juan González (13 de 13 días), el IES Vega del Argos (17 de 17 días) y el CEIP Don José Marín Fatego (25 de 25 días).

Asimismo, en centros como el IES Carthago Spartaria registraron temperaturas superiores a 27º en 30 de los 31 días analizados, mientras que el IES Menárguez Costa lo hizo en 19 de los 20 días estudiados. También han destacado el elevado número de jornadas con temperaturas superiores a 30º.

El CEIP Don José Marín Fatego, tuvo 15 días por encima de los 30 oC; el CEIP Urci, con 13 días; el IES Vega del Argos, con 10 días; el CEIP San Cristóbal, con 7 días; y el IES Carthago Spartaria, con 6 días.

Desde STERM han remarcado que "la reiteración de estas temperaturas demuestra que no se trata de episodios excepcionales asociados a olas de calor puntuales, sino de una realidad cotidiana que afecta al alumnado y al personal docente durante una parte significativa del calendario escolar".

En este sentido, han afirmado que "numerosos estudios han acreditado la relación entre las altas temperaturas y la disminución de la capacidad de concentración, el aumento de la fatiga, el deterioro del rendimiento académico y los riesgos para la salud".

Desde STERM Intersindical han denunciado que la Administración regional "sigue sin ofrecer una respuesta suficiente a un problema ampliamente conocido y documentado" y han criticado que "año tras año se repiten situaciones similares en numerosos centros educativos sin que se acometan las inversiones necesarias para adaptar los edificios escolares a las nuevas condiciones climáticas".

Por ello, exigen un plan urgente de actuación que incluya medidas de sombreado, renaturalización de patios, mejora de la ventilación, rehabilitación energética de los edificios e instalación de sistemas eficaces de climatización allí donde sean necesarios.