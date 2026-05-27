Sube un 4% el número de médicos colegiados en la Región de Murcia hasta los 9.463

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MURCIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El número de médicos colegiados en la Región de Murcia creció un 4% en 2025, cuando alcanzó los 9.463 facultativos, frente a los 9.091 del año anterior, según los datos de la Estadística de Profesionales Sanitarios Colegiados publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Del total de estos profesionales sanitarios en la comunidad autónoma el número de médicos colegiados mayores de 65 años alcanza los 2.338, lo que representa el 24,7% del total --1.163 tienen entre 65 a 69 años y los otros 1.175 son de 70 y más años--.

Si se atiende al sexo de los médicos colegiados, en la Región hay 4.497 hombres que se dedican a esta profesión sanitaria y 4.966 mujeres.

El número de profesionales colegiados ha aumentado en la Región en todas las especialidades, lideradas por el incremento del número de psicólogos (+6,3%), seguido de enfermeros (+6,2%), fisioterapeutas (+5,6%), dentistas (+5%) y farmacéuticos (+2%).

DATOS NACIONALES

El número de profesionales sanitarios colegiados en España aumentó un 2,9% en 2025 respecto a 2024, al situarse en 1.038.354. Por sexo, 316.392 eran hombres (un 2,4% más) y 721.962 mujeres (un 3,2% más).

Los colectivos mayoritarios fueron los de enfermeros (34,5% del total), médicos (31,1%) y farmacéuticos (7,9%). El número de médicos colegiados aumentó en 12.229 personas (un 3,9%) hasta un total de 322.787 en el año 2025.

Por su parte, los enfermeros colegiados se incrementaron en 4.401 personas (un 1,2%), hasta 358.036. Dentro de este colectivo, 10.301 personas estaban registradas como matronas (un 1,8% menos que en 2024).

En el resto de las profesiones que recoge la estadística los mayores incrementos se dieron en terapeutas ocupacionales (9,2%), psicólogos con especialidad sanitaria (8,6%) y físicos con especialidad sanitaria (7,7%).

El colectivo de enfermeros presentó en 2025 la mayor tasa por 1.000 habitantes (7,22). Por detrás se situaron los médicos (6,51) y los farmacéuticos (1,66). En el caso de los enfermeros con especialidad de matrona, la tasa fue de 0,96 profesionales por cada 1.000 mujeres en edad fértil.