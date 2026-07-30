El submarino S-82 'Narciso Monturiol' completa su primera inmersión estática en Cartagena - NAVANTIA

CARTAGENA (MURCIA), 30 (EUROPA PRESS)

El submarino S-82 'Narciso Monturiol', segundo de la serie S-80 de la Armada, ha completado su primera inmersión estática en las inmediaciones de la Base Naval de La Algameca, en Cartagena, dentro del calendario de pruebas previsto para su proceso de certificación, según ha informado Navantia.

La prueba, realizada por personal de Navantia y por la dotación de pruebas del buque, ha tenido como objetivo verificar el comportamiento del casco, la inundación de los tanques de lastre y la estabilidad estática del submarino antes del inicio de las pruebas de navegación en inmersión.

Navantia ha señalado que el programa S-80 continúa avanzando también en el resto de unidades de la serie. En concreto, durante el mes de julio se completó el embarque de los motores diésel del submarino S-83 'Cosme García'. Se trata de tres motores generadores que, junto con el motor eléctrico principal y el sistema de propulsión anaeróbica (AIP), integran el sistema de propulsión de los submarinos S-80.