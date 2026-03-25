Sustraen cinco árboles en una zona reforestada del Parque de la Antena de Las Torres de Cotillas

Lugar donde se encontraba uno de los árboles sustraídos - AYUNTAMIENTO DE LAS TORRES DE COTILLAS

LAS TORRES DE COTILLAS (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas ha denunciado este miércoles la sustracción de cinco árboles en una zona recientemente reforestada del Parque de la Antena.

Los ejemplares robados formaban parte de una actuación de replantación integral llevada a cabo tras la tala de varios pinos afectados por la plaga del barrenillo, según ha informado el Consistorio.

La intervención municipal en este espacio verde había supuesto la plantación de 40 nuevos ejemplares compuestos por 30 sabinas moras y 10 pinos carrascos.

El Ayuntamiento ha lamentado "profundamente" esta situación y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad ciudadana para cuidar y respetar el entorno común. "Estos espacios son de todos y su mantenimiento depende en gran medida del compromiso colectivo", ha recordado el alcalde, Pedro José Noguera.