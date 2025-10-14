Los TEDAX y la unidad canina de la Policía Nacional exhibirán sus equipos en el CIM

CARTAGENA (MURCIA), 14 (EUROPA PRESS)

Los TEDAX (Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos) y la unidad canina de la Policía Nacional realizarán este miércoles a las 13.30 horas una exhibición de sus equipos y capacidades durante la primera jornada del VII Foro Internacional de Seguridad y Defensa que acoge el campus CIM de la Universidad Politécnica de Cartagena, según han informado fuentes de la universidad en una nota de prensa.

La exhibición se realizará en el patio del CIM, que albergará durante toda la mañana una exposición del material tecnológico empleado por Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía Nacional. Así, el público asistente tendrá la oportunidad de ver los recursos de los que dispone el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, el SEPRONA; el material empleado por la Academia General del Aire y del Espacio para formar a los futuros pilotos de las Fuerzas Armadas o el utilizado por el Regimiento de Artillería Antiaérea número 73, entre otros.

El foro se inaugura a las 9.15 horas con la intervención del rector, Mathieu Kessler, y de los primeros conferenciantes del evento: Ignacio del Olmo, jefe superior de la Policía Nacional en la Región de Murcia; Alejandro Cuerda, almirante del Arsenal de Cartagena; Alejandro Ferreiroa, comandante de la Fuerza de Acción Marítima en Cartagena, y Francisco Pulido, coronel jefe de la Guardia Civil en la Región de Murcia.

En el evento, que se prolongará hasta el viernes, participarán representantes de grandes empresas, como el director de tecnología de Airbus, el egresado de la UPCT Mariano Martínez; el responsable de Desarrollo de Negocio del Futuro Sistema de Combate Aéreo de Indra, Javier Sánchez; el adjunto al director general de GMV, Miguel Ángel Molina; el jefe de Ingeniería de Sistemas de Ensamblaje de MTorres en Fuente Álamo, Alejandro Juan Martínez, o el secretario general de la Plataforma Tecnológica Aeroespacial, Andrés Catalán.

Los asistentes también podrán conocer curiosidades de aeronaves y buques como un caso real de guerra simétrica en la mar, el buque Ursa Mayor, hundido en el Mediterráneo en 2024 o conocer los grandes vuelos de la aviación española.

La inscripción en el Foro está abierta y permitirá a los estudiantes conseguir 1 crédito ECTS por la asistencia a las actividades, que incluirán conferencias de importantes empresas del sector y visitas posteriores al Arsenal de Cartagena y a la Escuela Militar de Paracaidismo de Alcantarilla. Este foro está coordinado por los profesores Antonio Juan Briones y Soledad Martínez.