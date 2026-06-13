La tercera temporada de la serie 'El inmortal', rodada en la Región con la colaboración de Cultura, ya está disponible

Cartel de la tercera temporada de 'El inmortal'
Cartel de la tercera temporada de 'El inmortal' - CARM
Europa Press Murcia
Publicado: sábado, 13 junio 2026 13:59
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MURCIA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los seis episodios de la tercera temporada de la serie 'El inmortal', que contó con una semana de rodaje en Cartagena y San Javier con la colaboración del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia, se estrenó este jueves, 11 de junio, en Movistar Plus+.

Fue en septiembre del pasado año cuando un equipo de un centenar de profesionales de esta producción original de la plataforma audiovisual junto a DLO Producciones, realizaron el rodaje tras varios meses de preparación con la colaboración de la Región de Murcia Film Commission y las film offices de los ayuntamientos de ambos municipios.

En concreto, Cartagena y San Javier sirvieron de escenario para escenas que en la serie transcurren en Miami o Algeciras. En concreto, se efectuaron grabaciones en diversas localizaciones de La Manga, en la zona de El Portús, en La Algameca Chica o junto al Palacio de Deportes de Cartagena.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, indicó que "desarrollamos un importante trabajo para facilitar este rodaje en la Región, una gran producción que cuenta con escenarios en Cartagena y San Javier y en algunas de cuyas escenas intervinieron hasta un centenar de extras, lo que muestra su envergadura".

La serie original, creada por José Manuel Lorenzo y dirigida por David Ulloa y Rafa Montesinos, cuenta en su temporada final con seis episodios de 50 minutos y un elenco protagonista formado por Alejandro García y Teresa Riott, que completan Marcel Borrás, Iván Massagué, María Hervás, Irene Esser, Jon Kortajarena y Gonzalo de Castro.

Además, en esta temporada se incorporan Carlos Scholz, Pablo Molinero, Gala Bichir, Olaya Caldera y Pepe Lorente. En los nuevos episodios, la Rubia (Teresa Riott) asume el control y se pone al mando de los Miami. La acción de esta última temporada está concentrada en solo cinco días y desarrolla varias tramas en paralelo que se entrelazan hasta confluir en una única historia.

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