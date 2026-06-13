La tercera temporada de la serie 'El inmortal', rodada en la Región con la colaboración de Cultura, ya está disponible

Cartel de la tercera temporada de 'El inmortal' - CARM

MURCIA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los seis episodios de la tercera temporada de la serie 'El inmortal', que contó con una semana de rodaje en Cartagena y San Javier con la colaboración del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia, se estrenó este jueves, 11 de junio, en Movistar Plus+.

Fue en septiembre del pasado año cuando un equipo de un centenar de profesionales de esta producción original de la plataforma audiovisual junto a DLO Producciones, realizaron el rodaje tras varios meses de preparación con la colaboración de la Región de Murcia Film Commission y las film offices de los ayuntamientos de ambos municipios.

En concreto, Cartagena y San Javier sirvieron de escenario para escenas que en la serie transcurren en Miami o Algeciras. En concreto, se efectuaron grabaciones en diversas localizaciones de La Manga, en la zona de El Portús, en La Algameca Chica o junto al Palacio de Deportes de Cartagena.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, indicó que "desarrollamos un importante trabajo para facilitar este rodaje en la Región, una gran producción que cuenta con escenarios en Cartagena y San Javier y en algunas de cuyas escenas intervinieron hasta un centenar de extras, lo que muestra su envergadura".

La serie original, creada por José Manuel Lorenzo y dirigida por David Ulloa y Rafa Montesinos, cuenta en su temporada final con seis episodios de 50 minutos y un elenco protagonista formado por Alejandro García y Teresa Riott, que completan Marcel Borrás, Iván Massagué, María Hervás, Irene Esser, Jon Kortajarena y Gonzalo de Castro.

Además, en esta temporada se incorporan Carlos Scholz, Pablo Molinero, Gala Bichir, Olaya Caldera y Pepe Lorente. En los nuevos episodios, la Rubia (Teresa Riott) asume el control y se pone al mando de los Miami. La acción de esta última temporada está concentrada en solo cinco días y desarrolla varias tramas en paralelo que se entrelazan hasta confluir en una única historia.