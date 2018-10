Texas agota las entradas para La Mar de Músicas

Publicado 28/06/2018 13:49:50 CET

MURCIA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo Texas llenará La Mar de Músicas. Los escoceses que actuarán en el Auditorio Parque Torres el domingo, 22 de julio, ya han vendido todas las entradas para su concierto de Cartagena.

La banda formada por Sharleen Spiteri, Ally McErlaine y Johnny McElhone estarán en el festival presentando su nuevo trabajo, 'Jump on Board', sin olvidarse de repasar lo mejor de su exitosa carrera musical.

Texas es una de las bandas más queridas y referenciales del britpop, con tres décadas de éxito a sus espaldas. La banda escocesa de rock alternativo vive una segunda juventud y se acercan a La Mar de Músicas con nuevo álbum Jump on board.

La banda, fundada en Glasgow en 1986, ha vendido más de 35 millones de discos a lo largo de toda su trayectoria y cuenta con temas que son ya himnos generacionales Say what you want, Summer Son, Inner Smile, Música para hacer feliz.