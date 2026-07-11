The Blue Horses y la vocalista Suzette Moncrief llevan este domingo el jazz contemporáneo al puerto Tomás Maestre

SAN JAVIER (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

Jazz San Javier se trasladará este domingo al escenario del puerto Tomás Maestre, en La Manga del Mar Menor, con la banda The Blue Horses y la cantante Suzette Moncrief, en uno de los tres conciertos gratuitos que ofrece el evento musical fuera del auditorio, según ha informado el Ayuntamiento ribereño.

The Blue Horses es una formación de jazz contemporáneo que ha ido consolidando una identidad propia gracias a su sonido fresco y sofisticado. El grupo, liderado por el saxofonista tenor y flautista cubano Inoidel González y el saxofonista tenor y soprano español Pablo García, destaca por su capacidad para fusionar influencias del jazz moderno, el blues y el funk.

Sus composiciones, cargadas de lirismo y energía rítmica, reflejan una búsqueda constante de nuevos lenguajes dentro del jazz, sin perder el respeto por la tradición. En directo, la banda, formada por músicos con una sólida trayectoria, ofrece actuaciones intensas y comunicativas, donde la improvisación juega un papel central.

Durante el concierto, las composiciones originales de The Blue Horses se entrelazan con la poderosa interpretación vocal de Moncrief, cantante de jazz con matices soul.

Neoyorquina afincada en Andalucía, Suzette Moncrief ha sido aclamada por su expresividad, su presencia escénica y su capacidad para reinterpretar el repertorio jazzístico con una sensibilidad contemporánea, que parte de sus grandes referentes del jazz con matices soul, blues y gospel, con los que conecta de manera más directa con el público.