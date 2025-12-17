Un total de 14 detenidos en una operación contra el tráfico de drogas en el Polígono de La Paz, en Murcia

Efectivos de Policía Nacional en un dispositivo desarrollado en el Polígono de La Paz, en Murcia, para el desmantelamiento de diversos puntos de tráfico de drogas y plantaciones de marihuana - POLICÍA NACIONAL

MURCIA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido este miércoles a 14 personas en el marco de un dispositivo desarrollado en el Polígono de La Paz, en Murcia, para el desmantelamiento de diversos puntos de tráfico de drogas y plantaciones de marihuana, según informaron fuentes del Cuerpo.

A los arrestados se les atribuyen delitos relacionados con la salud pública y la defraudación del fluido eléctrico.

En la operación, en la que ha intervenido más de un centenar de agentes, se han desmantelado dos puntos muy activos de venta de sustancias estupefacientes regentados por un clan familiar residente en el polígono.

Se han desmantelado también ocho plantaciones de marihuana junto a las que se disponían secaderos para realizar el proceso de secado de los cogollos, con el fin de distribuir la droga a nivel nacional e incluso internacional.

La empresa suministradora de energía realiza una amplia actuación para desmantelar conexiones eléctricas fraudulentas que estarían generando un riesgo de incendio con peligro real para los vecinos de la zona.

El operativo, que continúa abierto, ha contado con efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción, Seguridad Ciudadana, grupos de investigación de estupefacientes y contra el crimen organizado, así como con la colaboración de la Policía Local de Murcia.