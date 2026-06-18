Un total de 145 tribunales en Murcia y Cartagena evaluarán este sábado a más de 11.300 opositores a maestro

Archivo - Oposiciones a Maestros celebradas en 2024 (foto de archivo) - CARM - Archivo

MURCIA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 145 tribunales repartidos en 21 sedes de los municipios de Murcia y Cartagena evaluarán este sábado, 20 de junio, a los 11.381 aspirantes que forman parte de la lista de admitidos a las oposiciones del cuerpo de Maestros en la Región.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, ha dado cuenta este jueves al Consejo de Gobierno del despliegue organizativo y de seguridad previsto para garantizar el desarrollo de una jornada que arrancará a las 8.00 horas con el llamamiento de los candidatos.

Las pruebas, que comenzarán oficialmente sobre las 9.00 y concluirán a las 14.30 horas, contarán con un dispositivo especial de emergencias coordinado entre Educación, Protección Civil y la Consejería de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias.

La Comunidad ha recordado que está estrictamente prohibido el acceso a las aulas con teléfonos móviles, relojes inteligentes o cualquier dispositivo electrónico con conexión a internet o comunicación con el exterior.

Esta convocatoria se consolida como la mayor oferta de plazas de la historia de la Comunidad Autónoma, al poner en liza un total de 1.607 plazas, lo que supone una ratio de siete opositores por cada una de ellas. Como principales novedades, los opositores estrenarán un modelo de examen práctico --diseñado por una comisión de cinco miembros del tribunal-- que les permitirá escoger entre varias opciones o preguntas.

Además, los ejercicios se realizarán en papel autocopiable, lo que permitirá a los candidatos llevarse una copia de su examen al finalizar.