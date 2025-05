Un total de 3 proyectos de I+D+i de la Región recibirán ayudas de colaboración internacional del MICIU

MURCIA 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), ha publicado la propuesta de resolución del procedimiento de concesión directa de ayudas públicas de 2025 destinadas a proyectos de investigación científica, técnica e innovación que son objeto de acuerdos de programas de investigación e innovación bilaterales o multilaterales y que requieren de financiación nacional.

En este sentido, el MICIU destinará 23 millones de euros a 123 proyectos españoles de I+D+I, tres de ellos de la Región de Murcia, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno en un comunicado.

Una de estas ayudas ha sido otorgada al Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC) por el proyecto 'Salty Symphnies: Bringing back biodiversity in marginal saltlands', que prevé una duración de tres años y una propuesta de financiación total de 190.000 euros.

También ha sido seleccionada la Facultad de Biología de la Universidad de Murcia (UMU) por el proyecto 'Truffle agroforestry innovate & empower', con una duración de tres años y una propuesta de financiación total de 150.000 euros.

La tercera ayuda de la Región ha sido otorgada a la Facultad de Veterinaria de la UMU por su proyecto 'Agroforestry practices for agroecological transition towards sustainable sheep and poultry farming in the mediterranean region', con una duración estimada de tres años y una propuesta de financiación total de 175.000 euros.

La convocatoria de estas subvenciones forma parte del Programa Estatal de Transferencia y Colaboración, dentro del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2024-2027).

El objetivo es facilitar la colaboración de los distintos agentes ejecutores de I+D+I y promover el desarrollo de convocatorias conjuntas con agencias de financiación nacionales de otros países o agencias internacionales que estén dirigidas a proyectos de alto impacto en cualquier área de conocimiento, favoreciendo el liderazgo de los grupos españoles.

En la convocatoria 2025, se financiarán proyectos de investigación científica, técnica e innovación desarrollados por centros y organismos de investigación autonómicos y estatales, fundaciones públicas y privadas y universidades con sede en 15 comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Illes Balears, Comunidad Valenciana, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y el Principado de Asturias.

Las ayudas 'Proyectos de Colaboración Internacional' forman parte del Programa Estatal de Transferencia y Colaboración, dentro del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2024-2027).

Estas subvenciones financian los proyectos seleccionados en convocatorias de programas como ERA-Net COFUND y Partenariados del Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea Horizonte 2020 (2014-2020) y Horizonte Europa (2021-2027), que se basan en acuerdos de subvención firmados entre la Comisión Europea y los países participantes y en acuerdos de consorcios firmados por los socios participantes.

El objetivo de los programas en los que se enmarcan las ayudas PCI es promover convocatorias conjuntas con agencias de financiación de distintos países europeos y de terceros países, para facilitar la colaboración de los agentes ejecutores de I+D+I que estén dirigidas a proyectos de alto impacto en distintas áreas de conocimiento que se consideran estratégicas.

Se pretende, por tanto, contribuir a la creación de grupos de investigación transnacionales con la masa crítica necesaria para afrontar los desafíos cuya dimensión global hace que no puedan ser abordados solo a escala nacional, favoreciendo el liderazgo de los grupos españoles.