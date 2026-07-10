El transporte urbano por autobús aumenta un 3,4% en mayo en la Región de Murcia

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MURCIA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros en transporte urbano por autobús subió un 3,4% en mayo en la Región de Murcia respecto al mismo periodo del año anterior, frente a un aumento del 0,8% a nivel nacional, según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los autobuses de la Región de Murcia registraron un total de 2.847.000 pasajeros en el quinto mes del año, con un leve descenso de 11 pasajeros respecto al mes de abril.

País Vasco (+5,3%) Canarias (+5,2%) y Asturias (+4,1%) fueron las que registraron mayores subidas del transporte urbano por autobús entre las comunidades sobre las que informa el INE, mientras que en el lado contrario se situaron Andalucía, Comunitat Valenciana y Extremadura con retrocesos de un 3,1%, 0,6% y un 0,5%, respectivamente.

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.