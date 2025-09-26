Transportes moviliza 6,3 millones de euros para impulsar las obras de la línea de alta velocidad Murcia-Almería

MURCIA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha movilizado 6,3 millones de euros para impulsar el desarrollo de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Murcia-Almería, de 200 kilómetros, con dos nuevos contratos que permiten avanzar en el trazado subterráneo de Nonduermas y en la preparación del próximo montaje de la vía en el tramo entre Vera y Almería.

Así, por un lado, se ha adjudicado por 5,3 millones de euros el suministro de los 38 aparatos de dilatación que se instalarán en el montaje de las vías del tramo Vera-Almería (de 78 kilómetros), según informaron fuentes ministeriales en un comunicado.

Se trata de los dispositivos que preservan el carril de las tensiones por efecto de los cambios de temperatura.

Por otro lado, se ha licitado por un millón de euros el despliegue de una segunda línea de suministro de energía, de respaldo ante eventual incidencia en la principal, para los sistemas de protección civil y seguridad que se instalan en el trazado subterráneo de 2,1 kilometros de Nonduermas, por el que la LAV parte de Murcia en dirección a Almería.

De esta forma, el contrato garantiza la operatividad y disponibilidad de todos los dispositivos de protección civil y seguridad del trazado (alumbrado, sistemas de detección y extinción de incendios, ventilación, interfonos y comunicaciones, entre otros).

Las inversiones en la línea de alta velocidad Murcia-Almería cuentan con 3.600 millones y avanzan "a buen ritmo", tal y como pudo comprobar el ministro, Óscar Puente, en recientes sendas visitas a las obras del viaducto de Los Feos y a la nueva estación de Murcia del Carmen.

AVANCES DE ACTUACIONES EN DIFERENTES ÁMBITOS

El Ministerio avanza tanto en actuaciones en desarrollo como en la preparación de próximas fases de los trabajos para completar la nueva LAV Murcia-Almería, eje estratégico del Corredor Mediterráneo.

Así, en lo que respecta a la plataforma, se trabaja para completar la plataforma de la línea, toda ella finalizada o en construcción, y se avanza en la redacción del proyecto de la conexión Pulpí-Águilas.

Sobre el montaje de vía, ya están activados los trabajos de despliegue de vía en dos tercios de la LAV --adjudicados los del tramo Murcia-Lorca y licitados los del Vera-Almería-- y se trabaja para licitar próximamente los del tramo restante (Lorca San Diego-Vera).

También se progresa en la electrificación del trazado Murcia-Lorca y en la redacción del proyecto para acometer la del tramo Lorca-Almería, y, en cuanto a sistemas, ya está contratado el futuro despliegue del resto de sistemas que componen una línea de alta velocidad, en las que están incluiadas las más avanzadas tecnologías de comunicaciones ferroviarias (el GSM-R) y de señalización y gestión de tráfico (el ERTMS).