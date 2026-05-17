Trasladan al hospital a un pescador tras golpearse la cabeza frente a la Isla de las Palomas, en Cartagena

Zona de la Isla de las Palomas, en donde el pescador resultó herido - 112

MURCIA 17 May. (EUROPA PRESS) -

Servicios Sanitarios de Emergencias rescataron anoche a un pescador, de 63 años de edad, que resultó herido en la diputación cartagenera de Canteras, frente a la isla de Las Palomas, tras sufrir una caída entre las rocas mientras pescaba en una zona de difícil acceso.

Poco después de las 21.00 horas, una llamada al Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' solicitó ayuda para un hombre de 63 años que presentaba una herida en la cabeza y sangraba abundantemente. Según indicó su acompañante, el herido se encontraba consciente, aunque desorientado.

Bomberos del SEIS Ayuntamiento de Cartagena llevaron a cabo el rescate y trasladaron al afectado hasta el muelle de Santa Lucía, en Cartagena, donde fue atendido por una Unidad Móvil de Emergencias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061.

Tras ser estabilizado por el personal sanitario, el herido fue trasladado al Hospital Santa Lucía de Cartagena, donde quedó ingresado.