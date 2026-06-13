Un tren FEVE arrolla a una furgoneta en Alumbres, en el municipio de Cartagena

MURCIA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Servicios Sanitarios de emergencia han intervenido este pasado viernes en un accidente ferroviario cerca de Alumbres, en el término municipal de Cartagena.

A las 19.41 horas de ayer, el '1-1-2' recibía una llamada desde el Centro de Control de ADIF, informando de un accidente ferroviario a la altura del paso a nivel de los Partidarios, cerca de Alumbres (Cartagena), indicando que en el accidente una furgoneta había sido arrollada por el tren FEVE, quedando con muchos daños materiales en la parte frontal. El conductor, único ocupante, presentaba una fuerte crisis de ansiedad.

Hasta el lugar se han desplazado inmediatamente Guardia Civil, bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Cartagena y dos ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061.

Por fortuna, ningún pasajero del tren resultó herido. El facultativo del 061 informa que atienden 'in situ' al conductor de la furgoneta, que presenta fuerte crisis de ansiedad, aunque no precisó traslado a centro sanitario.