Tres incendios declarados en menos de una hora en Cartagena, Yecla y Jumilla

MURCIA, 17 (EUROPA PRESS)

Los servicios de emergencia han movilizado durante la tarde de este miércoles medios terrestres y aéreos adscritos al Plan Infomur para intervenir en tres incendios declarados en distintos puntos de la Región de Murcia en menos de una hora, según han informado desde el Centro de Coordinación de Emergencias.

El primero de los avisos se ha recibido a las 15.48 horas por un incendio forestal en la zona de Los Puertos, en Cartagena, donde, según las primeras informaciones, ardían palmeras y eucaliptos tras una barbacoa descontrolada. Hasta la zona se ha movilizado un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias y otros medios de extinción que han logrado estabilizarlo.

Más tarde, a las 16.16 horas, se ha declarado un incendio agrícola en la Rambla del Panizo, próxima al Cerro de la Flor, en Yecla. El fuego ha afectado a matorral en una zona agrícola con riesgo de propagación hacia terreno forestal. Los trabajos realizados por los medios de extinción han permitido controlar el incendio.

Finalmente, a las 16.28 horas, varias llamadas ha alertado de un incendio forestal en la Sierra de Los Bujes, en Jumilla, que ya ha sido estabilizado. Hasta el lugar se han movilizado movilizados un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, brigadas forestales, un agente medioambiental y bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS). Las primeras informaciones han indicado además la afección de una vivienda.

La mejora de la situación ha permitido la retirada de todos los medios aéreos movilizados, mientras que los servicios de emergencia continúan trabajando sobre el terreno en labores de vigilancia, remate y consolidación.

Asimismo, han pedido a los ciudadanos que eviten aproximarse a las zonas afectadas y faciliten el acceso de los vehículos de emergencia.

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