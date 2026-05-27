Turismo entrega en Águilas las 41 banderas azules que ondearán en la Región este año

La consejera Carmen Conesa y autoridades presentes en el acto de entrega de Banderas Azules a playas y puertos de la Región - CARM

ÁGUILAS (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

La Región de Murcia cuenta este año con 41 banderas azules, 33 en playas y 8 en puertos deportivos, cinco más que el pasado año, que certifican la calidad de las aguas de baño, el cumplimiento de la normativa medioambiental y la seguridad y servicios ofrecidos a los usuarios.

El acto de entrega de estos distintivos concedidos por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) ha tenido lugar este miércoles en Águilas, en un acto presidido por la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa.

La consejera ha destacdo que este año la Comunidad encabeza el ranking de regiones uniprovinciales con banderas azules en playas (33), igualada con Baleares, y ha subrayado el papel destacado de Águilas, que se sitúa como el tercer municipio de España con más banderas azules y el primero de la Región, con un total de 12 galardones --10 en playas y 2 en puertos deportivos--.

Este año se incorporan en este municipio las playas de El Hornillo, La Carolina y La Higuerica, que se suman a las ya distinguidas de Levante, La Colonia, Poniente, Casica Verde, Matalentisco y Calarreona. Mantienen el distintivo el Puerto Deportivo Juan Montiel y el Club Náutico de Águilas.

Cartagena ocupa el segundo lugar regional con 11 banderas azules, 9 en playas y 2 en puertos deportivos. Entre las playas distinguidas figuran La Azohía-El Cuartel, Cala Cortina, Levante de Cabo de Palos, San Ginés, Isla Plana, La Chapineta, El Portús, Calblanque y Cala del Barco, además de los puertos Real Club de Regatas y Yacht Port.

De este modo, la Región logra situar a dos de sus municipios entre los cinco con más banderas azules del país, ocupando Águilas el tercer lugar y Cartagena el cuarto puesto del ranking nacional, solo por detrás de Vigo y Sanxenxo.

El siguiente destino con más distintivos es Mazarrón, que recibió sus 8 banderas azules, 6 en playas: Rihuete, Bahía -La Reya, Nares, Grande-Castellar, Alamillo y El Mojón; y 2 en puertos, el Deportivo, nueva incorporación, y el de Regatas.

Por su parte, San Pedro del Pinatar recogió 5 banderas azules: playas de El Mojón, Las Salinas y La Torre Derribada, y los puertos Marina Salinas y Club Náutico Villa de San Pedro. San Javier mantuvo sus 3 distintivos en las playas de La Ensenada del Esparto, El Pedrucho y El Arenal.

Además, se mantiene la bandera azul de la candidatura conjunta de Banco del Tabal-Calnegre (Cartagena y San Javier) y Lorca recibió también la bandera de la playa de Calnegre.

PARQUES REGIONALES COSTEROS DISTINGUIDOS

Todos los parques regionales costeros cuentan con playas distinguidas con Bandera Azul. En concreto, el Parque Regional de Cabo Cope y Puntas de Calnegre dispone de la playa de Calnegre; el Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro incluye las playas de Las Salinas (La Llana) y Torre Derribada; y el Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila está representado por la playa de Calblanque.

En el apartado de centros azules, el Centro Oceanográfico de Murcia del Instituto Español de Oceanografía, con sedes en San Pedro del Pinatar y Mazarrón, recibió este año una bandera azul que lo acredita como nuevo Centro Azul.

Este reconocimiento se suma al Centro de Visitantes de las Salinas, en San Pedro del Pinatar, y al Centro Azul del Puerto de Cartagena.

Conesa ha agradecido "el esfuerzo realizado por todo el sector turístico regional para ofrecer los máximos estándares de calidad, sostenibilidad y seguridad a quienes nos visitan".

Al hilo, ha señalado que estos galardones, cuyo programa Bandera Azul cumple ahora 40 ediciones, "consolidan la proyección de la Costa Cálida como destino turístico sostenible y ponen de manifiesto el compromiso de la Región con la calidad ambiental y la mejora continua de nuestro litoral, factores clave para reforzar la competitividad turística".