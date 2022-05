Ubieto: "Para los adolescentes el mundo virtual no es a un mundo a donde van, sino el mundo en donde viven"

Apunta que la era digital ha supuesto "un aumento evidente" de ciertas manifestaciones como autolesiones y trastornos de conducta

MURCIA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El psicólogo clínico y psicoanalista José Ramón Ubieto ha impartido el pasado fin de semana un taller sobre autolesiones y adolescentes en la era digital, organizado por el Colegio Oficial de Psicología (COP) de la Región de Murcia. En declaraciones a Europa Press, Ubieto ha querido dejar claro que "para los adolescentes el mundo virtual no es a un mundo a donde van, sino el mundo en donde viven".

"Ellos viven mucho tiempo en la realidad digital", ha resaltado, "es el lugar en donde viven, y ahí se interrogan, interpretan y dirigen preguntas dramáticas, incluso, sobre su propia vida".

En esta línea ha contado que "se han dado casos de adolescentes que se han dirigido a la red para preguntar si es buena idea suicidarse, y le han devuelto respuestas muy mayoritarias de que es una buena idea" hacerlo.

"Ese riesgo es el lado más oscuro de la redes sociales", ha advertido, pero el mundo digital tiene otra "vertiente" para los adolescentes, ya que, a veces, también encuentran en la red "muchos otros como ellos que experimentan todo tipo de sensaciones y que le sirve de espejo y de testimonio que les a poder salir de ese problema".

Sin duda, ha apuntado Ubieto, "la era digital ha supuesto un aumento evidentemente de muchas manifestaciones adolescentes, y por supuesto de las autolesiones, igual que de las tentativas suicidas y de los trastornos de conducta alimentarios, entre otros, porque la red amplifica y encuentra eco muchas de las dudas y los interrogantes que ellos tienen".

Ubieto ha señalado que la autolesión se detecta como "un síntoma de que algo no va bien, y ese 'algo no va bien' puede ser un apremio, un desborde que tiene el adolescente en relación a sus relaciones sexuales, sus relaciones con los compañeros, asuntos familiares a veces muy problemáticos, de consumos de parte de sus padres, situaciones de violencia o secretos familiares".

Es decir, "es un síntoma que nos da una muestra de que hay algo en la vida de ese adolescente que no funciona", ha explicado.

Y la mejor forma de tratarlo es saber qué le pasa, acompañarle y detectar el problema, ya que no sólo hay autolesiones, suele haber problemas de insomnio, mal humor, irritabilidad, no poder ir al colegio, no poder mantener una vida social, situaciones de aislamiento, entre otros.

Estas respuestas de los adolescentes a esos problemas suelen ser interpretados por ellos como una "función de alivio, es una manera de parar, de frenar la angustia", pero si no se frena se convierte en "una conducta compulsiva".

Para Ubieto, las redes sociales tienen un efecto de "identificación", es decir, los adolescentes encuentran a través de otras personas "razones para hacer lo suyo, no es simplemente una cuestión de imitación, es encontrar una razón que legitime lo que van a hacer, y eso lo hacen a través de testimonios de otros adolescentes de entornos y características similares que han encontrado en eso una solución".

"Es una forma de salir del apremio de la pubertad", ha defendido. "Todos los adolescentes están acosados por el virus de la pubertad, esa necesidad de ir convirtiéndose, no sólo en personas adultas, si no también de personas que tienen un cuerpo diferente a su cuerpo infantil, que tienen que tomar posición en la vida como adultos en las relaciones sexuales y esto no es siempre fácil, porque no hay un manual".

Por ello, la adolescencia es uno de los momentos más delicados, a pesar de que la edad de inicio en general de todo, de la vida de los niños y de los adolescentes, se ha anticipado, porque "vivimos en una sociedad hiper, una sociedad que busca la excelencia, queremos que el rendimiento aparezca lo más tempranamente y lo más intensamente posible, y para ello hemos acortado la infancia y hemos adelantado el ingreso a ese mundo adulto de muchas maneras: a través de la sexualización, a través del montón de actividades que les proponemos, con el montón de regalos y de gadget que les damos".

"Y en ese sentido sí que se detecta un ligero inicio adelantado de todas las formas de violencia que se pueden encontrar", pero, ha insistido, "el momento más significativo sigue siendo la pubertad, porque la angustia cobra más valor en cuanto a los cambios que se están produciendo en su cuerpo y que no saben gestionar".

PANDEMIA HA SUPUESTO UN 50% MÁS DEMANDAS CONSULTAS

Para Ubieto, el sistema público "debería ser consciente de que la pandemia ha supuesto un aumento de un 50 por ciento las demandas y consultas psiquiáticas por autolesiones y otros muchos trastornos", por lo que "tiene que poner más recursos, porque intervenir a estas edades es siempre una prevención de conductas posteriores que pueden ser muy problemáticas".

Hay que tener en cuenta, ha recordado, "que el suicidio es la primera causa de muerte no natural entre adolescente en España" y aunque las autolesiones no sean exactamente suicidios, sí que son "manifestaciones de violencia sobre mí mismo, que puede tener un coste psicológico muy importante para los adolescentes y para las familias que no encuentran la forma de ayudarles".