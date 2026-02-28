La UCAM destaca el "éxito" de sus estudiantes en el MIR

Archivo - Estudiantes del MIR de la UCAM - UCAM - Archivo

MURCIA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad hizo públicas anoche las notas del Examen de Médico Interno Residente de 2025-26, donde los estudiantes de la Católica han vuelto a demostrar su destreza como futuros médicos, obteniendo similares resultados que en convocatorias anteriores, dado que siempre se ha movido entre un 98 y 100 por ciento de aprobados.

Tras días de incertidumbre, el Ministerio de Sanidad, a través de la Dirección General de Ordenación Profesional, hacía públicos a última hora de ayer viernes los datos de las adjudicaciones de plaza referentes a la prueba de Médico Interno Residente de 2025-26.

Los buenos resultados de los alumnos de la UCAM permitirán que la mayoría de médicos de esta octava promoción de la puedan elegir especialidad en España, tras esta convocatoria a la que se han presentado, solo en Medicina, alrededor de 16.763 aspirantes del territorio nacional, para una oferta de 9.276 plazas, siendo la especialidad con mayor oferta.

Los datos reflejan un año más el gran trabajo realizado por esta octava promoción de estudiantes del Grado en Medicina de la UCAM, destacando "la calidad de la formación que han recibido en la Universidad a través de sus innovadores métodos de aprendizaje en docencia, con el uso de tecnologías de vanguardia, especialmente en simulación clínica, a lo que se suma un claustro docente comprometido con la formación del estudiante y prácticas externas de alta calidad que complementan la formación en el Campus", afirman desde la universidad.