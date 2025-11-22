El UCAM Murcia CF proyecta su marca en Estados Unidos, en las ciudades de Miami y Houston

El director de La Academia, Carlos Moreno, y el coordinador del Área Internacional, Alfredo Borrás, han llevado a cabo una agenda de acciones - UCAM

MURCIA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol sigue fortaleciendo su presencia en el panorama internacional con un completo plan de trabajo desarrollado en distintos puntos de Estados Unidos, uno de los mercados más dinámicos y en crecimiento del fútbol global.

El director de La Academia, Carlos Moreno, y el coordinador del Área Internacional, Alfredo Borrás, han llevado a cabo una agenda de acciones que incluyó a lo largo de la semana encuentros formativos, visitas institucionales y reuniones estratégicas con entidades de referencia en Miami y Houston.

Dentro de este recorrido, la delegación empezó participando en el Soccerex Miami 2025, uno de los congresos más destacados de la industria futbolística, donde confluyeron clubes profesionales, instituciones académicas, federaciones y empresas líderes del sector.

La presencia del UCAM Murcia CF en este evento permitió compartir su modelo de formación, generar nuevas alianzas estratégicas y reforzar la proyección de la marca UCAM en un entorno altamente competitivo, consolidando al Club como referente internacional en la unión entre educación, deporte y valores.

La agenda también incluyó una visita a las instalaciones del Inter Miami CF, un club en plena expansión dentro del fútbol estadounidense. Esta jornada favoreció el intercambio de experiencias, el fortalecimiento de vínculos y la creación de nuevos puentes de colaboración en un mercado clave para el crecimiento del proyecto del UCAM International Football Team.

En esos días también pudieron conocer las instalaciones del Houston Dynamo FC, entidad profesional con un historial reconocido en la Major League Soccer (MLS). Allí se presentó la metodología formativa de La Academia al cuerpo técnico y a familias de jóvenes jugadores, generando sinergias y nuevas líneas de cooperación en el ámbito del desarrollo del talento. Además, la delegación asistió a un encuentro de la Dynamo Academy ante el Albion SC de MLS NEXT, conociendo en detalle la estructura del fútbol base norteamericano.

Antes de regresar a España, el viaje incluyó también una visita a la Houston Christian University, donde fueron recibidos por su director de Deportes, Steve Moniaci. Ambas instituciones pudieron intercambiar impresiones, analizar modelos formativos y explorar posibilidades de colaboración en el ámbito universitario y deportivo.

La agenda se completó con una reunión con la GFI Academy, entidad referente en formación que aplica una metodología inspirada en modelos europeos, abriendo así nuevas oportunidades de cooperación futura.

Este recorrido por Estados Unidos supone un nuevo paso en la expansión internacional del UCAM Murcia CF, fortaleciendo su red de contactos, su modelo de trabajo y su posicionamiento en uno de los escenarios futbolísticos más dinámicos del mundo.