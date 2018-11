La UCAM, la universidad privada de España que más crece en investigación

Publicado 10/11/2018 17:59:51 CET

MURCIA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Murcia trabaja para potenciar la dimensión de responsabilidad social de la investigación, es decir, que sea un elemento que resuelva problemas reales de la sociedad; para ello, año tras año ha ido incrementando su inversión en investigación.

Según el ranking IUNE -que analiza la actividad investigadora en la universidad española- la UCAM es la tercera universidad privada que más artículos científicos publicó en 2016 (252), sólo por detrás de la Universidad de Navarra y la Ramón Llul. Además, analizando el crecimiento porcentual en número de publicaciones en los últimos tres años analizados (2013-2016) la UCAM fue la que tuvo un mayor incremento (61%) mientras que las otras dos lo hicieron un en 9% la R. Llul y en un 0,6% la de Navarra.

También la UCAM es la que presenta un mayor crecimiento (54%) en cuanto a la productividad investigadora (nº de artículos científicos por profesor), cuando se analiza la evolución en estas tres universidad durante ese mismo periodo (2013-2016), con el fin de relativizar la producción en función del tamaño de cada institución.

Asimismo, hay que destacar que en el curso 2017-18 (periodo no analizado todavía por el citado ranking) la producción investigadora de la institución murciana ha vuelto a incrementarse, superando los 400 artículos publicados en revistas indexadas.

Resalta la línea de trabajo liderada por el catedrático de Biología del Desarrollo Juan Carlos Izpisua, referente mundial en el ámbito de la medicina regenerativa, quien publicó el curso pasado 11 artículos derivados de los proyectos de investigación promovidos y financiados por la UCAM en las revistas científicas de mayor impacto mundial (Nature, Cell y Science).

También es importante señalar el éxito de los investigadores de la institución en la Convocatoria Retos-colaboración del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 2017, en la que se consiguieron el 100% de los proyectos solicitados, por un importe total de más de 2 M€.

Las investigaciones más destacadas de la UCAM se vienen publicando en revistas científicas como Cell, Natura, Science, Journal of the American Chemical Society (JACS), Scientific Reports o Journal of The American Medical Association (JAMA), entre otras.

Con respecto a las tesis doctorales inscritas y defendidas en la UCAM, es destacado su aumento, pasando estas últimas de 29 en 2015 y 76 en 2016, a las 173 del 2017.

INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN DE CALIDAD

Son más de 17 millones de euros los fondos captados para investigación en convocatorias competitivas nacionales e internacionales y contratos con empresas. El Vicerrectorado de Investigación de la institución tiene activos a día de hoy 194 proyectos: 157 contratos con empresas, 15 proyectos competitivos nacionales y regionales, y 24 proyectos internacionales, más los propios de los Doctorados Industriales -cerca de una treintena-.

Algunos de los proyectos de mayor relevancia e inversión en los que trabaja la Universidad son en descontaminación de aguas, nuevos fármacos contra el cáncer o el Alzheimer, tensión arterial, sobrepeso, prevención de la diabetes o en harina de insectos.

Además, en su apuesta por una investigación de calidad y fomento de la innovación y transferencia de conocimiento al sector productivo, la UCAM está trabajando para la puesta en marcha de un centro de emprendimiento e innovación en salud, deporte y alimentación -Incubadora de Alta Tecnología en Salud, Deporte y Alimentación-.

La Universidad ha captado en la convocatoria INCYDE 2018 en régimen de concurrencia competitiva, 1.397.265 euros de fondos FEDER para la ejecución de este proyecto, orientado a promover la transformación económica de la Región de Murcia hacia un crecimiento inteligente, basado en el conocimiento, así como a suscitar la mejora de la competitividad y modernización de las empresas incubadas a través del fomento de la innovación y la transferencia de tecnología a las mismas.

INTERNACIONALIZACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

La movilidad del profesorado a través de programas de estancias en el extranjero configura otro aspecto clave en la formación de los investigadores, permitiendo a los docentes establecer colaboraciones y actualizar permanente sus conocimientos en universidades y centros de investigación altamente competitivos.

Hay que destacar la estancia durante este curso, del director de la Cátedra de Investigación del Agua de la UCAM, Javier Senent, en la Universidad de Texas A&M, gracias al prestigioso programa de becas para doctores españoles Fulbright, que este año han sido concedidas sólo a 11 españoles, siendo el Doctor Senent el único de la Región de Murcia seleccionado.

Asimismo, el profesor Pedro Emilio Alcaraz, director del Centro de Investigación en Alto Rendimiento Deportivo, ha desarrollado una estancia en la Edith Cowan University (ECU) de Perth (West Australia), a través del programa para jóvenes doctores 'José Castillejo', en donde ha trabajado en un proyecto, que lidera la UCAM junto con el FC Barcelona, relacionado con las lesiones en los isquiosurales en futbolistas.