Unai Sordo denuncia que "los salarios no suben en la medida necesaria para hacer frente a los precios"

MURCIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha afirmado este viernes en Murcia que "los salarios no suben en la medida necesaria para hacer frente al incremento de los precios" y ha atribuido esta situación a que las empresas con poder de mercado están acumulando márgenes empresariales al trasladar a los consumidores los costes energéticos y derivados de la guerra.

Sordo ha señalado que una de las razones de las movilizaciones sindicales es la negativa de la CEOE a renovar un acuerdo para el empleo y la negociación colectiva que contemple subidas salariales de entre el 4% y el 7% para este año y los dos siguientes en los convenios del país, según ha informado el sindicato.

En relación con el salario mínimo interprofesional (SMI), ha calificado de "apreciable" la subida del 5,3% planteada por el Gobierno, aunque ha indicado que no alcanza la cuantía que reclaman los sindicatos y ha exigido que el incremento se traslade "íntegramente a las nóminas". También ha denunciado que el Ejecutivo todavía no ha cumplido el compromiso de modificar los criterios de compensación y absorción.

Por otro lado, el dirigente sindical ha abordado la huelga convocada por CCOO para el próximo 11 de noviembre, vinculada a la reivindicación de políticas públicas de vivienda. Sordo ha definido esta cuestión como "la gran fractura socioeconómica que tiene España" y ha defendido que se incorpore como un pilar del Estado del bienestar.

Para ello, CCOO reclama invertir un 1% del PIB en vivienda pública y protegida, con el objetivo de disponer de al menos 1,5 millones de viviendas a precios asequibles en los próximos años. Sordo ha señalado que uno de los objetivos de la convocatoria es que "millones de personas en España tomen las calles para cambiar el sentido común" sobre las políticas de vivienda.

Asimismo, ha defendido la necesidad de reforzar los servicios públicos y las infraestructuras para responder a las necesidades de una población de 50 millones de personas. En este sentido, ha afirmado que "es imposible afrontar los retos de país" si se reducen en 80.000 millones de euros los ingresos fiscales, como, según ha señalado, plantea Vox.