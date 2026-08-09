La unidad móvil del SEF atiende a más de mil personas en sus seis primeros meses de recorrido

Imagen de archivo de una de las visitas realizadas este año con la unidad móvil del SEF - CARM

MURCIA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La unidad móvil 'SEF+Cerca' ha atendido a un total de 1.053 personas en sus primeros seis meses de recorrido, consolidándose como un recurso clave para acercar los servicios públicos de empleo, formación y orientación laboral a los vecinos de los 22 municipios de la Región de Murcia que no disponen de oficina de empleo.

Desde que la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social pusiera en marcha este proyecto piloto, el pasado 12 de enero, esta oficina itinerante ha recorrido 6.692 kilómetros por toda la geografía regional, lo que ha permitido a los habitantes de estas localidades realizar trámites con el SEF y acceder a recursos para la búsqueda activa de empleo sin necesidad de desplazarse a otras localidades.

La directora general del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), Pilar Valero, subrayó que esta buena acogida "refleja que 'SEF+Cerca' responde a una necesidad real de la ciudadanía. De esta forma, la unidad móvil facilita el acceso a los recursos del SEF, elimina barreras de desplazamiento y nos permite ofrecer una atención más cercana, personalizada y adaptada a las necesidades de cada municipio".

Las localidades con mayor número de personas atendidas durante este primer semestre han sido Las Torres de Cotillas, con 152 usuarios, Santomera, con 119 y Los Alcázares, con 115. Les siguen Beniel, con 91 personas atendidas y San Pedro del Pinatar, con 79.

La unidad móvil, que presta servicio de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas, permite realizar gestiones relacionadas con la demanda de empleo, recibir orientación laboral personalizada, consultar ofertas de trabajo y acceder a información sobre cursos de formación y programas de empleo. También ofrece atención a empresas, autónomos y personas emprendedoras.

Asimismo, los técnicos de 'SEF+Cerca' facilitan el acceso de los usuarios a los servicios electrónicos que ofrece el SEF e imparten talleres grupales para informar de las oportunidades de empleo que hay en cada municipio.

MÁS SERVICIOS TRAS EL VERANO

Tras el periodo estival, el SEF prevé dar un nuevo impulso a este proyecto ampliando y reforzando sus servicios. Valero explicó que "es un proyecto dinámico que evoluciona a partir de la experiencia acumulada en cada visita y del contacto directo con ciudadanos, ayuntamientos y agentes locales. Es esa cercanía la que nos permite detectar nuevas necesidades y adaptar continuamente el servicio para que sea cada vez más útil, accesible y eficaz".

Así pues, entre las principales novedades de esta nueva etapa destaca el refuerzo de la colaboración con entidades sociales, educativas y empresariales de los municipios visitados, así como la difusión de iniciativas destinadas a fortalecer la conexión entre el sistema educativo y el mercado laboral.