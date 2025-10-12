El valenciano Juan Luis Bedins ofrece un recital este lunes en el Café El Sur de su poemario 'Incierto perfume'

MURCIA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El poeta valenciano Juan Luis Bedins ofrece un recital este lunes, a partir de las 21.00 horas en el Café El Sur de Murcia, de su poemario 'Incierto perfume', publicado por Olé Libros el pasado año. Será dentro del ciclo de los 'Lunes Literarios'.

Juan Luis Bedins (Valencia, 1958) es escritor y poeta. Comienza a ejercer la docencia en 1982, año en que obtiene plaza por oposición. Ha trabajado también en la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte.

Entra a formar parte del panorama literario valenciano en 1984. Fue socio fundador de la Asociación Literaria El Sueño del Búho en el año 2003 y, desde enero de 2012, preside la Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios (CLAVE).

Ha ganado varios premios literarios, entre ellos el Premio de Poesía 'Villa de Mancha Real' (Jaén) en 1986, por el poemario 'Aproximación a un diálogo de espejos'. Ha colaborado en revistas literarias y ha participado en congresos de escritores.

Tiene seis libros de poesía publicados: 'Sinopsis del olvido' (1991), 'Liturgia a siete voces' (1994), 'Desde aquel balcón remoto' (1997), 'Escucho otra cadencia en mi memoria' (2005), 'Tánger' (2013), 'Migración del alma' (2018) y con Olé Libros su último poemario 'Incierto Perfume' en 2024, en la colección Nigredo de poesía.