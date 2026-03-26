Vázquez niega que la financiación universitaria sea automática y defiende su vinculación a resultados

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CARTAGENA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha negado que la financiación de las universidades públicas sea automática y ha defendido que está vinculada al cumplimiento de resultados, en respuesta a las críticas de Vox sobre los contratos programa.

Vázquez ha asegurado durante el Pleno de la Asamblea Regional que "la financiación no es automática, sino que está condicionada al cumplimiento verificable de objetivos", subrayando que el modelo responde a la legislación vigente y busca garantizar la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

El consejero ha explicado que este sistema se basa en indicadores medibles en ámbitos como la docencia, la investigación, la transferencia de conocimiento, la internacionalización o la inserción laboral, y que la financiación se ajusta en función del grado de cumplimiento de estos objetivos.

La interpelación ha sido formulada por el diputado de Vox Rubén Martínez, quien ha cuestionado el modelo y ha acusado al Ejecutivo regional de rebajar la exigencia en la evaluación de las universidades. "El Gobierno regional se conforma con otorgar un sobresaliente aunque sea con faltas", ha afirmado.

Martínez ha criticado que algunos indicadores permitan alcanzar la máxima puntuación sin reflejar niveles reales de excelencia y ha puesto como ejemplo que se establezcan umbrales por debajo de la actividad real de las universidades en ámbitos como la investigación o la incorporación de personal.

Frente a estas críticas, Vázquez ha defendido que el modelo de contratos programa no es una iniciativa aislada del Gobierno regional, sino que deriva de la normativa estatal, en concreto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, que establece una financiación ligada a objetivos evaluables por las comunidades autónomas.

Asimismo, ha señalado que este sistema permite orientar la actividad universitaria hacia sectores estratégicos y mejorar la empleabilidad, destacando que la Universidad Politécnica de Cartagena presenta "la mayor inserción laboral entre las universidades politécnicas de España".

Durante su intervención, el consejero ha detallado algunos de los indicadores incluidos en los contratos programa, como el impulso del bilingüismo, la implantación de titulaciones virtuales, el desarrollo de dobles grados o el aumento de prácticas en empresas.

En el caso de la Universidad Politécnica de Cartagena, ha precisado que recibe en torno a 1,48 millones de euros anuales a través de este instrumento, distribuidos en varias líneas estratégicas y sujetos al cumplimiento de objetivos, con posibilidad de reintegro en caso de incumplimiento.

Por último, Vázquez ha avanzado que el proyecto de ley de universidades de la Región de Murcia se remitirá próximamente a la Asamblea Regional una vez recabados los informes preceptivos, y ha confiado en que pueda debatirse "cuanto antes" en la Cámara.

Por su parte, Martínez ha insistido en que el modelo actual no garantiza la excelencia universitaria y ha reclamado un sistema más exigente y alineado con los resultados reales del sistema universitario.