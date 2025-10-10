Los Alcázares (Murcia) reciben un aviso de 'Es-Alert' por "riesgo de desbordamiento en las ramblas"

Los vecinos de Los Alcázares reciben una aviso de 'Es-Alert' en el movil por "riesgo de desbordamiento en las ramblas"- 112 REGIÓN DE MURCIA

MURCIA, 10 (EUROPA PRESS)

La dirección General de Seguridad y Emergencias de la Región de Murcia ha enviado a los vecinos de Los Alcázares un mensaje a móviles a través del sistema 'Es-Alert' advirtiendo del "riesgo de desbordamiento" en las ramblas de Las Colonias, La Maraña y El Albujón.

En el texto, Emergencias ha avisado a la población de que no deben cruzar "cauces de agua con su vehículo", extremar la precaución, evitar desplazamientos, no bajar a sótanos y, "en caso de inundación", subir a plantas altas.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha señalado en redes sociales que el Gobierno autonómico ha enviado la alerta tras la inspección ocular de los técnicos de emergencias. "Por favor, precaución y prudencia", ha pedido en 'X'.

El Ayuntamiento de Los Alcázares ha indicado que la rambla del Albujón se encuentra en nivel naranja y el canal D7 "presenta niveles altos", por lo que "se recomienda a los vecinos de Las Lomas del Rame subir a la segunda planta de sus viviendas por precaución" o llamar a emergencias "en caso de no disponer de segunda planta o encontrarse en situación de riesgo".