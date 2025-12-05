Archivo - La venta de vehículos de ocasión baja en noviembre el 5,3% en la Región de Murcia, con 7.396 unidades transferidas - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La venta de vehículos de ocasión baja en noviembre el 5,3% en la Región de Murcia, con 7.396 unidades transferidas. Los turismos suman en el mes 6.323 compras, que caen un 5,6%, y los comerciales ligeros otros 1.073, con un descenso del 3,5%, según la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove).

El mercado de vehículos de segunda mano (turismos más furgonetas) ha bajado en el mes un 1,7% de media en España: los turismos caen un 2,2% y los comerciales ligeros suben un 1,3%.

En lo que va de año se han transferido 86.142 -un 3,8% más- vehículos de ocasión que hace un año en la Región. Los turismos acumulan 73.937, que suben un 3,3%, y 12.205 furgonetas, con un alza del 7%.

En la media nacional, se han vendido un 4,4% más vehículos de ocasión (turismos+furgonetas) que en el mismo periodo de 2024.

MERCADO NACIONAL

El mercado de usados pincha en noviembre. En el mes se han vendido 218.165 vehículos (turismos y comerciales ligeros), un 1,7% menos que en noviembre de 2024.

Las transferencias de turismos alcanzan los 187.208 coches en el mes, con un descenso del 2,2%, y 30.957 los comerciales ligeros, cuyas ventas aumentan un 1,3% el mes pasado.

La bajada de ventas se explica, en parte, por un efecto estadístico. En noviembre de 2025 las ventas crecieron un 5,1% en el caso de los turismos y el 1,2% los comerciales por el efecto de la dana. El mes siguiente a la catástrofe las ventas aumentaron en la Comunidad Valenciana un 15,1%, los turismos, y el 7,4% las furgonetas.

No obstante, se producen fuertes descensos en otras regiones, aunque también influye la venta desde otras partes de España de vehículos a la Comunidad Valenciana.

A falta de un mes para para que finalice 2025 se han comprado en España 2.335.129 vehículos de segunda mano; un 4,4% más que en el mismo periodo del pasado año. Los turismos suponen 1.999.900, con un aumento del 4,4% respecto al mismo periodo del año pasado, y 335.229 furgonetas, con un incremento del 4,7%.

EDADES (turismos)

Por antigüedad, en noviembre se producen mayores caídas en los turismos de 1 y 2 años; los de 6 a 10 años y en tercera posición, los de menos de un año, procedentes de las ventas de kilómetro cero y de unidades procedentes de las empresas de alquiler.

El segmento de 2 a 3 años sigue fuerte, con un aumento en el mes del 20% EDADES (furgonetas) Respecto a los comerciales, que han registrado aumento de ventas en el mes, solo se producen descensos en el segmento de 3 a 5 años y en los más antiguos que superan la década de vida.

La mayor subida se registra en los segmentos de 1 a 2 años y de 2 a 3 años, lo que aporta un rejuvenecimiento al parque de las furgonetas.

MOTORIZACIONES (turismos)

El diésel (-6,5%) y la gasolina (-7,7%) siguen perdiendo puntos en favor de los electrificados. En noviembre se han vendido 3.077 eléctricos, con un crecimiento interanual del 66,8% y los híbridos enchufables de gasolina suben el 56% con 4.868 coches.

Aún así, su penetración es marginal, el 1,6% y el 2,6% respectivamente de las ventas de noviembre.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS (turismos)

El mes está repleto de descenso de dos dígitos. Junto a la Comunidad Valenciana, descienden las ventas en el mes un 11.6% en Asturias; 18,2% en Baleares; un 13,7% en Canarias; 14,6% en Cantabria; 12,7% en Castilla y León; el 11,8% en Extremadura; un 17,1% en Galicia y un 12,2% en Euskadi.

Solo hay incrementos en las ventas en la Comunidad de Madrid y en Aragón.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS (furgonetas)

En los vehículos comerciales, la fotografía de noviembre no es tan dramática.Aun así, se han registrado descensos en las ventas de nueve comunidades y otras dos repiten las ventas de noviembre de 2024.

Para Ancove, el nuevo plan Auto Plus anunciado por el Gobierno supone dos grandes mejoras respecto al actual Moves III, la estabilidad que implica una duración de 5 años y una mejoría en la gestión con el pago de la ayuda en la compra con un descuento directo sobre el precio, según ha indicado su presidente, Eric Iglesias.

Sin embargo, ha destacado que el plan ha excluido el mercado de segunda mano, "una pata esencial" en el sector del automóvil.

"Con esta decisión, deja fuera a muchos ciudadanos que, a pesar de las ayudas, no pueden acceder a un electrificado nuevo, dificultando el rejuvenecimiento del parque.

Además, genera desconfianza en la fiabilidad y durabilidad de estos vehículos en el conjunto de la población. Por eso, desde Ancove venimos reclamando ayudas a la compra de unidades electrificadas con una edad máxima de 5 años", ha señalado.