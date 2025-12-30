Las ventas del comercio minorista aumentan un 5,4% en la Región en noviembre, segundo mayor ascenso por CCAA

Archivo - Una tienda de ropa - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/MURCIA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del comercio minorista aumentaron un 5,4% en la Región de Murcia en noviembre de 2025, lo que supone un crecimiento superior al de la media nacional, que se situó en el 3,7%, y el segundo mayor incremento por comunidades autónomas, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por su parte, el índice de ocupación registró en la comunidad un incremento del 0,9% de media en lo que va de año y del 1,8% en términos anuales, inferior al crecimiento de la media española, que fue del 0,9% en tasa anual.

En el conjunto del país, las ventas del comercio al por menor registraron un avance interanual del 3,7% en noviembre, tasa siete décimas por debajo respecto a la del mes anterior. Con este repunte interanual, la facturación del comercio minorista acumula 17 meses consecutivos de alzas.

Dentro del sector del comercio al por menor, las ventas de productos de alimentación aumentaron un 1,6%, mientras que las del resto de productos subieron un 5,9% interanual, con avances del 12,2%, del 5,6% y del 4,5% en equipo personal, equipo del hogar y salud, respectivamente.

Por su parte, las ventas en las estaciones de servicio aumentaron un 5,5% en el décimo mes del ejercicio en comparación con igual mes del año pasado.

Por modos de distribución, se registraron ascensos interanuales en todos ellos. Los repuntes más pronunciados los presentaron las grandes cadenas (+8%), grandes superficies (+2,6%), seguidos de pequeñas cadenas (+1,4%), comercio electrónico (+1,2%) y empresas unilocalizadas (+0,9%).