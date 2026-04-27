Vox Murcia: "Cuando predomine la prioridad nacional tendremos un Plan Hidrológico que garantice el agua para el Levante"

Los Diputados Regionales De Vox En La Asamblea Regional De Murcia, Antonio Martínez Nieto Y Alberto Garre - VOX MURCIA

MURCIA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los diputados regionales de Vox en la Asamblea Regional de Murcia, Antonio Martínez Nieto y Alberto Garre, han asistido este lunes al acto 'En defensa del Trasvase Tajo-Segura: por el presente y futuro de nuestra tierra', organizado por el Sindicato Central de Regantes del acueducto Tajo-Segura (SCRATS) en Pilar de la Horadada.

Garre ha defendido la "necesidad de revertir la actual política hídrica" y ha afirmado que "solo cuando predomine el interés nacional, la prioridad nacional, podremos tener un Plan Hidrológico Nacional que garantice el agua y la supervivencia de todo el Levante español". "Los pactos de gobierno para el nuevo ciclo electoral apuntan a que el agua tendrá un Plan Hidrológico Nacional inspirado en la prioridad nacional como principio regulador", ha añadido.

Por su parte, Martínez Nieto ha señalado que los presidentes autonómicos de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y la Comunidad Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, "se han juntado como plañideras para lamentar el fin del trasvase que no han sabido defender". En este sentido, ha criticado que "aceptaron la desalación a cambio del trasvase, y ahora no tienen ni trasvase ni desaladoras", según han informado desde el partido.

Asimismo, el parlamentario ha afirmado que la situación actual responde a "las imposiciones del caudal ecológico derivadas del Pacto Verde, defendido por el bipartidismo", subrayando que estas decisiones han perjudicado "gravemente" al Levante español.