El yacimiento de Quibas en Abanilla descubre nuevos restos del lince ibérico más antiguo del mundo

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, y el alcalde de Abanilla, José Antonio Blasco, observan los últimos hallazgos - CARM

ABANILLA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

La campaña de excavación de 2026 en el yacimiento paleontológico de Quibas, ubicado en el municipio murciano de Abanilla, ha permitido el descubrimiento de nuevos restos fósiles de lince ibérico pertenecientes a un ejemplar distinto al recuperado en años anteriores, según ha informado el Gobierno regional.

Entre los hallazgos más relevantes de este año figura un cúbito que, a juicio de los expertos, amplía el conocimiento sobre los primeros ancestros de la especie y refuerza el valor científico internacional de este enclave único en Europa, datado en el Pleistoceno.

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, y la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, han visitado el yacimiento acompañados por el alcalde de Abanilla, José Antonio Blasco, y por el director de la excavación, el paleontólogo Pedro Piñero, coincidiendo con la recta final de la campaña, que concluye el próximo 24 de mayo.

Vázquez ha destacado que Quibas consolida a la Región de Murcia en el mapa internacional con un hallazgo de "enorme relevancia" que ayuda a comprender la evolución de los primeros linces ibéricos "hace más de un millón de años".

El Ejecutivo autonómico ha avanzado que dispondrá de una réplica exacta del lince ibérico hallado en Quibas para divulgar el descubrimiento.

La reproducción se basa en el ejemplar cuyos restos comenzaron a recuperarse en 2021 y que ya suma 60 piezas óseas, lo que lo convierte en el espécimen de lince ibérico "más antiguo y completo conocido en el mundo".

Asimismo, durante la campaña actual se ha recuperado más de un centenar de restos de grandes y pequeños vertebrados, entre los que destacan una mandíbula de bisonte, un cráneo completo de un antepasado de los conejos y el caparazón de tortuga mediterránea más antiguo localizado hasta ahora en la península ibérica.

Por su parte, la consejera Carmen Conesa ha subrayado el "potencial cultural, educativo y turístico" del enclave y ha manifestado que el objetivo institucional es "seguir avanzando para que este espacio pueda ser visitable próximamente".

A este fin, la Dirección General de Patrimonio Cultural financia actualmente actuaciones de acondicionamiento y protección en la zona, mientras que la Dirección General de Competitividad y Calidad Turística apoyará mejoras de accesibilidad universal en el centro de interpretación del municipio.

Coincidiendo con la visita, el Gobierno regional ha hecho balance del programa contemporáneo de reintroducción de la especie en el marco del proyecto 'LIFE LynxConnect' en las Tierras Altas de Lorca.

Desde el inicio de las liberaciones en 2023 se han soltado 36 ejemplares y actualmente se realiza el seguimiento de 16 linces controlados, entre ellos tres hembras territoriales asentadas.

Tras el nacimiento de las primeras camadas en la Región durante el pasado año 2025, el programa se ha reforzado este año con la liberación de diez nuevos ejemplares en el núcleo poblacional de Lorca.