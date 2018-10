Feijóo alerta de quienes se presentan a las elecciones para "montar shows nacionalistas"

Actualizado 22/09/2012 18:45:43 CET

Afirma que el gobierno que aspira a conformar está "en las listas y también en la calle"

A CORUÑA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPdeG y candidato a la reelección a la Presidencia de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado que, frente a quienes se presentan "contra" su persona, él concurre a estas elecciones "contra la crisis". Además, ha advertido de quienes aspiran "a montar shows nacionalistas", que después de hacerlo en otros lugares fuera de Galicia quieren llevar a cabo estos espectáculos en la Comunidad gallega.

Así lo ha manifestado durante la presentación de los candidatos del PP por la provincia de A Coruña, una lista que encabeza la conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato.

Así, en su intervención, ha indicado que en estas elecciones los gallegos tienen dos opciones. "Una conformada por hasta cinco partidos, a la que se puede llegar votando por diferentes vías, y otra, representada por los populares, a la que se llega través del apoyo al PPdeG", ha añadido.

El candidato popular ha indicado que las formaciones que se presentan contra él lo hacen porque "saben" que no quiere "que el futuro de Galicia se vea condicionado por excesos del presente" y ha argumentado que ese no es "su manera" de gestionar.

También ha añadido que se presentan contra él porque "son conscientes" de que no acepta "ni que se minsuvalore Galicia como si no existiera ni que se imponga una Galicia que no existe".

EQUIPO DE LA "ESTABILIDAD"

Por otra parte, el candidato a la Presidencia de la Xunta ha recalcado que el Gobierno que aspira a conformar, al que ha definido como el "equipo de la estabilidad", está "en las listas y también en la calle", ha asegurado al afirmar que apuesta por contar "con todos los gallegos".

En relación con las candidaturas, ha apuntado que prácticamente todos los conselleiros están en las listas del PPeG, "los actuales y los futuros", una situación que ha contrapuesto a los demás partidos "que buscan a los hipotéticos conselleiros entre cinco listas distintas entre PSOE, tres partidos nacionalistas y Esquerda Unida".

APOYO A EMPRENDEDORES

En su intervención ha recalcado, además, que no renunciará "a lo que más le conviene a Galicia" ni se va a presentar "con un proyecto económico de rigor para cederlo a cualquier otro partido en una puja para obtener el poder", ha apostillado.

Feijóo, que ha vuelto a arremeter contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, al que ha culpado de la existencia de "cinco millones de parados", ha apostado por una política de apoyo a los emprendedores frente a ideologías "anticuadas que son todo lo contrario a la innovación".

Asimismo, durante un discurso en el que ha defendido una política lingüística de "bilingüismo y libertad", ha defendido una política de apoyo al comercio, la cual ha contrapuesto a las propuestas de partidos nacionalistas, "a los que solamente les importa el idioma en el que está el letrero".