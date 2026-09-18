Unos 240 agentes conforman el dispositivo para trasladar a inmigrantes al Puerto de Ceuta apoyados por drones

Los Cuerpos de Seguridad del Estado organizan a los migrantes para su traslado al Puerto de Ceuta, a 18 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

CEUTA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 240 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil están conformando este viernes el dispositivo desplegado para trasladar a buena parte de los migrantes que permanecían en los asentamientos de las playas del Trampolín y Benítez hasta el recurso de acogida habilitado en el Puerto de Ceuta, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

El operativo está coordinado por la Policía Nacional y cuenta con el apoyo de la Guardia Civil y unidades de seguridad ciudadanas. También han contado con apoyo aéreo con el uso de drones.

La Policía Nacional ha desplegado alrededor de 170 agentes, según las fuentes consultadas, principalmente efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP), los conocidos como 'antidisturbios', cuyo cometido en el dispositivo es evitar posibles avalanchas y garantizar el acceso ordenado de los migrantes al Puerto de Ceuta.

El despliegue cuenta también con técnicos de drones y agentes de otras unidades policiales.

Por su parte, la Guardia Civil participa con unos 70 efectivos pertenecientes al Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), especializado en funciones de mantenimiento del orden público, y a las Unidades de Seguridad Ciudadana (USECIC).