28 familias de Isla Mayor (Sevilla) podrán adquirir en propiedad sus VPO de alquiler por Sevilla Activa de la Diputación

Charla formativa de Sevilla Activa a las familias con VPO en Isla Mayor dentro del programa Sevilla Activa. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

ISLA MAYOR (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Sevilla ha indicado este lunes que 28 familias de Isla Mayor (Sevilla) podrán adquirir en propiedad las Viviendas de Protección Oficial (VPO) en las que habitan en régimen de alquiler, gestionadas por Sevilla Activa.

Según ha indicado la institución provincial en una nota, la empresa pública de vivienda de la Diputación ha iniciado una serie charlas explicativas sobre el proceso en el municipio.

La Diputación ha señalado que las viviendas fueron promovidas en suelos municipales y adjudicadas, "según los procedimientos reglados, en régimen alquiler". Se trata de residencias de dos, tres y cuatro dormitorios, con tamaños que van de los 61 a los 87 metros cuadrados.

Dichas viviendas se ofertarán a sus inquilinos con un precio de compra entre 43.000 y 61.000 euros. La iniciativa consiste en actualizar los contratos de alquiler a la modalidad de contratos alquiler con opción a compra, "un modelo que aporta total seguridad en el proceso para llegar a acceder a las viviendas, sin que salgan al mercado, y preservando su carácter social".

Al encuentro con las familias han asistido el alcalde de la localidad, Juan Molero, y la gerente de la sociedad pública, Pilar Pérez. Posteriormente, se firmarán los contratos de alquiler con opción a compra.

La Diputación ha reafirmado que con esta actuación "reafirma su compromiso con políticas de vivienda centradas en las personas".